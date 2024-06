Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Tập đoàn Asanzo Phạm Văn Tam

Bắt shipper 'ăn chặn' hơn 100 đơn hàng, chiếm đoạt hàng chục triệu

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết tiến hành bắt bị can để tạm giam đối với Trần Phi Hậu (SN 1995) về hành vi "Tham ô tài sản".