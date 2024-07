Bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt gần hai tỷ đồng

Đến tháng 9/2021, Hiểu (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) không còn khả năng lấp hụi nên tuyên bố vỡ hụi, qua đó nợ tiền của 5 dây hụi tháng, một dây hụi mùa với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bạc Liêu) tiến hành tống đạt lệnh bắt tạm giam bị can Diệp Ngọc Hiểu. Ảnh: TTXVN.

Chiều tối 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bạc Liêu) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Diệp Ngọc Hiểu (sinh năm 1986, ngụ ấp 18, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, năm 2014, Diệp Ngọc Hiểu bắt đầu làm chủ hụi, mở nhiều dây hụi và có nhiều người dân ở địa phương tham gia.

Thời gian đầu, Hiểu chung chi tiền hụi đầy đủ nên tạo được lòng tin của các hụi viên. Sau đó, một số hụi viên hốt hụi nhưng không đóng tiền hụi, dẫn đến Hiểu mất cân đối tài chính, không còn khả năng chi trả tiền hụi.

Để có tiền lấp hụi, Hiểu liên tục mở ra nhiều dây hụi mới và mạo danh các hụi viên để hốt hụi.

Đến tháng 9/2021, Hiểu không còn khả năng lấp hụi nên tuyên bố vỡ hụi, qua đó nợ tiền của 5 dây hụi tháng, một dây hụi mùa với tổng số tiền gần hai tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.