Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam các đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Mùng Văn Sanh (sinh năm 1991), Lê Duy Sánh (sinh năm 1989), Lưu Văn Hiếu (sinh năm 2002) cùng trú tại xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên và Lù Văn Chiển (sinh năm 2002) trú tại xã Yên Thành, huyện Quang Bình. Cơ quan Công an thi hành lệnh bắt các đối tượng cố ý gây thương tích. Kết quả điều tra xác định trước đó, do mâu thuẫn cá nhân, các đối tượng trên đã đánh anh Đỗ Xuân Hòa (sinh năm 1983, trú xã Ngọc Linh) và anh Nông Văn Nam (sinh năm 1986, trú tại xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên) gây thương tích. Qua giám định, anh Đỗ Xuân Hòa có tỷ lệ thương tích 57%, còn anh Nông Văn Nam là 46%. Vụ án đang được điều tra theo quy định của pháp luật. Sách về Pháp luật Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://www.anninhthudo.vn/bat-tam-giam-cac-doi-tuong-co-y-gay-thuong-tich-post584791.antd