Bắt quả tang 9 đối tượng bay lắc ma túy trong quán karaoke

Bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke Sông Quê ở phương Hiệp An, TX Kinh Môn, Hải Dương, lực lượng công an phát hiện 9 đối tượng nam nữ đang tụ tập sử dụng ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Danh tính các đối tượng gồm Ngô Đức Kiên (trú tại phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), Trần Văn Tuân (trú tại khu dân cư Bích Nhôi 3, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn), Bùi Văn Huân, Vũ Văn Hậu (cùng trú tại khu dân cư Thượng Chiểu, phường Tân Dân, thị xã Kinh Môn).

Nhóm đối tượng tụ tập sử dụng ma túy.

Trước đó, vào khoảng 21h20 ngày 24/12/2023, tổ công tác của Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, phối hợp với Công an phường Hiệp An tiến hành kiểm tra quán karaoke Sông Quê, địa chỉ ở phường Hiệp An, phát hiện trong phòng hát có 9 đối tượng nam, nữ đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, cả 9 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Lực lượng công an thu giữ 1 đĩa sứ trên bề mặt còn bám dính chất bột màu trắng, thẻ nhựa ATM, ống hút được quấn bằng tờ tiền polime, 1 túi nylon chứa chất tinh thể dạng cục màu trắng...

Căn cứ tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn đã ra quyết định khởi tố vụ án Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Sông Quê và khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trên.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định.