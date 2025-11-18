Bắt nam thanh niên 'phê' ma túy lái ôtô gây tai nạn chết người

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Thúc Minh Tiến (SN 2003, trú tại phường Kim Long, TP Huế) về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Trước đó, lúc 11h ngày 19/8, Hồ Thúc Minh Tiến điều khiển xe ô tô đi trên tuyến QL1A theo hướng TP Đà Nẵng - TP Huế. Khi đến Km 873+800 thuộc xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế), ôtô do Tiến điều khiển xảy ra va chạm với một người dân đang điều khiển môtô đi cùng chiều phía trước.

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đọc lệnh bắt tạm giam Hồ Thúc Minh Tiến.

Vụ tai nạn khiến nạn nhân đi môtô bị chấn thương sọ não, được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Đến ngày 28/8, nạn nhân này tử vong. Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, qua test nhanh cho kết quả Tiến dương tính với chất ma túy.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nói trên do người điều khiển môtô chuyển hướng lưu thông không đảm bảo an toàn. Còn đối tượng Hồ Thúc Minh Tiến điều khiển ôtô trong tình trạng đã sử dụng chất ma túy, không giảm tốc độ để đảm bảo an toàn nơi có biển báo nguy hiểm dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.