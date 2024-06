Bắt khẩn cấp đối tượng trong nhóm 'đánh võng' trên cầu Nhật Tân

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi lạng lách, "đánh võng" trên cầu Nhật Tân hướng đi huyện Đông Anh, sau đó va chạm người phụ nữ trên đường.

Ngày 16/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thế Tuyền (SN 2004, trú tại xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”; đồng thời có công văn gửi đến chính quyền địa phương đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường theo Nghị định số 120 của Chính phủ đối với N.T.H. (SN 2008), N.Q.H. (SN 2010, cùng trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội); tạm giao T.M.X. (SN 2008, huyện Gia Lâm, Hà Nội) cho gia đình quản lý, chờ xử lý tiếp của cơ quan công an.

Qua tài liệu của cơ quan công an, trước đó, trên một số báo đăng về việc ngày 12/6, có 4 thanh niên không rõ nhân thân, đi 2 chiếc xe máy không rõ biển số lạng lách, "đánh võng" trên cầu Nhật Tân gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đối tượng Nguyễn Thế Tuyền (đứng ngoài cùng bên phải) và nhóm thanh, thiếu niên tại cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP Hà Nội, Công an quận Tây Hồ đã chủ trì, phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Hà Nội và các đơn vị liên quan khẩn trương áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức điều tra truy xét làm rõ 4 đối tượng liên quan trên gồm: Nguyễn Thế Tuyền, T.M.X, N.T. H, N.Q.H; thu giữ 2 xe máy Vision có BKS: 99AB-031… và 29C2-090… là phương tiện mà 4 đối tượng đã dùng để lạng lách, "đánh võng" trên cầu Nhật Tân.

Tại cơ quan công an, Tuyền, T.M.X., N.T.Hưng, N.Q.H. đã thành khẩn khai nhận hành vi lạng lách, "đánh võng" trên cầu Nhật Tân hướng đi huyện Đông Anh vào trưa 12/6. Cũng theo nhóm đối tượng, khi vừa đi hết cầu Nhật Tân, thì xe máy do N.T.H. điều khiển đã va chạm với 1 chiếc xe máy do 1 phụ nữ điều khiển, cả 2 xe ngã ra. Sau va chạm, người phụ nữ trên đi tiếp, Tuyền và N.X.H đến Trạm y tế xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh sơ cứu, băng bó rồi về nhà.

Công an quận Tây Hồ đề nghị ai là người đã bị va chạm xe máy với các đối tượng trên cầu Nhật Tân như đã nêu trên, liên hệ đến trung tá Nguyễn Bá Phước, Đội trưởng Đội CSHS để phối hợp giải quyết.