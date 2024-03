Bắt khẩn cấp 9 đối tượng tổ chức tiệc ma túy thâu đêm mừng ngày 8/3

Tổ công tác Công an huyện Tân Uyên (Lai Châu) phát hiện, bắt giữ 9 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà trọ của Nguyễn Văn Thành (SN 1990, Tân Uyên).

Từ tin báo của quần chúng nhân dân, vào khoảng 5h ngày 9/3/2024, tổ công tác Công an huyện Tân Uyên (tỉnh Lai Châu) phát hiện, bắt giữ 9 đối tượng có hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” tại nhà trọ của Nguyễn Văn Thành (SN 1990, thuộc Tổ dân phố 15, thị trấn Tân Uyên).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1 gói chất bột, dạng tinh thể màu trắng, được gói bằng tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng nghi là ma túy tổng hợp loại Ketamine, khối lượng 0,08 gam; 1 ống hút được cuộn tròn bằng tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng; 1 ống hút được cuộn tròn bằng 1 tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng; 1 đĩa sứ màu trắng, hình tròn; 1 thẻ ATM màu xanh, một bộ loa, đèn nháy để sử dụng ma túy và một số tang vật khác.

Nhóm thanh niên tổ chức "bay lắc" mừng ngày 8/3 bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận tối 8/3 đã cùng rủ nhau lên một Lounger (một hình thức kinh doanh bar +) ở phường Đoàn Kết, TP Lai Châu tổ chức mừng ngày 8/3.

Tại đây, một số đối tượng đã sử dụng ma túy tổng hợp loại thuốc lắc do đối tượng Nguyễn Ngọc Hoàng mang đi, sau đó cả nhóm tiếp tục rủ nhau về sử dụng Ketamine tại nhà trọ của đối tượng Thành ở huyện Tân Uyên đến 5h ngày 9/3 thì bị phát hiện bắt giữ.

Căn cứ lời khai của các đối tượng về nguồn ma túy mua để sử dụng, trong ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lù Văn Lú (SN 1993, HKTT tại bản Tả Sin Chải, Phường Đông in Phong, TP Lai Châu). Lú là nhân viên quán Karaoke Đại Phúc tại thị trấn Tam Đường.

Quá trình khám xét phát hiện thu giữ của Lú 1 túi zip nylon màu trắng có viền miệng màu đỏ, bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy và một số tài liệu, đồ vật khác.

Cơ quan CSĐT Công an Tân Uyên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lù Văn Lú về hành vi mua bán trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.