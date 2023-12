Bắt khẩn cấp 2 quản lý quán karaoke Diamond môi giới mại dâm

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã phối hợp Công an huyện Hớn Quản kiểm tra, triệt xóa nhóm hoạt động mại dâm tại thị trấn Tân Khai.

Khoảng 14h ngày 30/12, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Hớn Quản và Công an thị trấn Tân Khai kiểm tra, bắt quả 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm trong khách sạn Stylish, thuộc khu phố 5, thị trấn Tân Khai.

Các đối tượng T.T.Y, N.D.H, Nguyễn Xuân Hùng, Trần Thị Kim Thoa và N.T.Y.N tại cơ quan công an.

Xác minh ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự xác định cả 3 cặp nam nữ mua bán dâm đều do 2 người quản lý tại quán karaoke Diamond (thuộc khu phố 5, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản) môi giới.

Hai đối tượng môi giới là Trần Thị Kim Thoa (SN 1995, thường trú thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Xuân Hùng (SN 2000, thường trú xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh) môi giới với giá 5 triệu đồng/người/lượt. Thoa đã nhận đủ số tiền 15 triệu đồng và sắp xếp cho 3 cặp nam nữ thực hiện hành vi mua dâm khách sạn Stylish thì bị Công an bắt quả tang.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Hớn Quản tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền. Công an đã bắt khẩn cấp Trần Thị Kim Thoa và Nguyễn Xuân Hùng để phục vụ điều tra.