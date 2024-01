Bắt kẻ đầu sỏ trong vụ lừa bán đất tại khu 79 căn biệt thự ở Phú Quốc

Cơ quan CSĐT Công an Kiên Giang (Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh) tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Bùi Văn Hiệu (SN 1974), Đào Văn Quy (SN 1974).

Vào năm 2019, Hiệu cùng Quy đã thỏa thuận với một số đối tượng khác, bao chiếm 15.000 m2 đất tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, Kiên Giang. Sau đó, các đối tượng đã phân lô, bán trái phép cho nhiều người thu lợi bất chính số tiền hơn 15 tỷ đồng . Cán bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Hiệu. Hiện vụ án Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục mở rộng, điều tra. Theo người dân ở Phú Quốc, Bùi Văn Hiệu là người ở TP.HCM đến Phú Quốc làm ăn với cái mác “nhiều tiền, lắm của”. Ngoài khu đất bao chiếm, bán trái phép nói trên, Hiệu còn được biết đến là “tay làm ăn nức tiếng” với loại hình kinh doanh dịch vụ có điều kiện quy mô lớn nhất ở Phú Quốc. Cán bộ công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Hiệu. Độc giả của Znews có thể tìm đọc các cuốn sách tại Tủ sách pháp luật để tìm hiểu thêm về Luật tố cáo, Luật khiếu nại, Luật hình sự, Luật dân sự.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bat-ke-dau-so-trong-vu-lua-ban-dat-tai-khu-79-can-biet-thu-o-phu-quoc-i719774/