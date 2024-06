Bắt kẻ cấu kết với người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Đào Văn Úy đã câu kết với một số người nước ngoài để nhắn tin, gọi điện làm quen, dụ dỗ người khác tham gia đầu tư vào các tập đoàn kinh tế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 4/6, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đào Văn Úy (SN 1989, trú xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh) để điều tra về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc”.

Theo cơ quan công an, Úy đã câu kết với một số đối tượng người nước ngoài để nhắn tin, gọi điện thông qua các ứng dụng mạng xã hội để làm quen, dụ dỗ người Việt Nam tham gia đầu tư vào các tập đoàn kinh tế để hưởng mức lợi nhuận cao và nhiều chương trình ưu đãi khác như mua xe ô tô, mua nhà... sau đó chiếm đoạt tài sản.

Đào Văn Úy tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Trước đó, vào ngày 27/5, qua công tác trinh sát, nắm tình hình tại khu vực phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình (Ninh Bình), Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Úy do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 5,4 tỷ đồng của chị N.T.B.T. (SN 1984, trú phường Nam Bình).

Tin lời Úy cùng đồng bọn, nên chị T. đã đăng ký và chuyển 5,4 tỷ đồng vào số tài khoản mà nhóm này đưa ra. Sau khi chuyển tiền theo hướng dẫn của Úy, chị T. không nhận được lợi nhuận và cũng không rút được tiền gốc.

Ngoài vụ việc của chị T., với thủ đoạn trên, từ tháng 1 đến tháng 5/2024, Úy cùng đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 48,8 tỷ đồng của nhiều người ở Ninh Bình và trên toàn quốc.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.