Bắt giữ nhóm cưỡng đoạt tiền của các cửa hàng mắt kính ở TP.HCM

Nhóm nghi phạm đưa khách đến các cửa hàng mắt kính quanh Bệnh viện Mắt TP.HCM, rồi ép các cửa hàng chiết khấu 30%/tổng hóa đơn kèm 100.000 đồng/khách.

Ngày 7/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 3, TP.HCM, đang tạm giữ Nguyễn Quang Vinh (31 tuổi, ngụ quận 3), Nguyễn Vinh Quang (37 tuổi, ngụ quận 3), Lê Văn Hiền (50 tuổi, ngụ quận 1), Trần Đức Hiền (37 tuổi, quê Tây Ninh), Nguyễn Nhâm Quý (32 tuổi, ngụ quận 3) và Trương Bá Thành (30 tuổi, ngụ quận 3) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Sáu nghi phạm bị tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cảnh sát, quá trình thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán 2024, Công an quận 3 phát hiện một nhóm người có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại khu vực Bệnh viện Mắt TP.HCM. Ban chỉ huy Công an quận 3 chỉ đạo Đội cảnh sát hình sự xác minh làm rõ.

Chiều 5/2, Đội cảnh sát hình sự Công an quận 3 bắt quả tang Nguyễn Quang Vinh đang nhận 3,2 triệu đồng từ một cửa hàng mắt kính cạnh Bệnh viện Mắt TP.HCM. Qua truy xét, Công an quận 3 mời thêm 5 nghi phạm nêu trên về trụ sở làm việc.

Bước đầu, Công an xác định Vinh chạy xe ôm trong đội xe ôm tự quản của Bệnh viện Mắt TP.HCM. Hàng ngày, Vinh làm cò bắt khách từ bệnh viện đưa ra các cửa hàng gần đó để cắt kính thuốc lấy tiền.

Cụ thể, nhóm này phân công Vinh, Thành, Hiền, Quý và Hiền đứng trước bệnh viện cổng Nguyễn Thông. Khi thấy khách có nhu cầu mua kính, thì sẽ chụp hình báo lên nhóm để đồng bọn chỉ dẫn khách đến 4 cửa hàng gần bệnh viện mắt để cắt kính thuốc. Còn Quang đứng gần cổng trên đường Điện Biên Phủ để ghi nhận lại số lượng khách vào 4 cửa hàng mắt kính trên.

Khoảng 15-17h mỗi ngày, Vinh sẽ đến 4 cửa hàng trên xem sổ khách vào cửa hàng do nhân viên chép lại xem có trùng khớp với khách mà Quang đã báo. Sau đó, Vinh sẽ lấy của các cửa hàng trên mới mức 30% trên tổng hóa đơn mua hàng cùng với số tiền 100.000 đồng/lượt khách mua hàng.

Để lôi kéo khách đến những cửa hàng mắt kính có trả tiền cho mình, nhóm Vinh đi bộ hoặc chạy xe máy đeo bám, không cho khách quẹo vào các cửa hàng khác. Ngoài ra, Vinh cùng đồng bọn tư vấn cho khách về những cửa hàng trả tiền cho Vinh là bán kính giá rẻ và chất lượng, những cửa hàng còn lại là giá cao, bán kính kém chất lượng.

Theo cảnh sát, bằng thủ đoạn trên mỗi ngày nhóm này thu đến vài triệu đồng/cửa hàng kính. Việc này diễn ra trong thời gian dài, nhiều cửa hàng cáo buộc bị nhóm này ép phải đưa tiền.