Bắt giữ Huy 'hổ' liên quan vụ gây rối, đập phá tại quán bar 1900

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) bắt giữ đối tượng truy nã Nông Đức Huy (SN 2005, trú tại xã Yên Mỹ, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) liên quan vụ đập phá tại quán bar 1900 vào tháng 3.

Trước đó, tối 10/3, Đỗ Anh Tú (SN 1997, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) cùng Nguyễn Trung Kiên (SN 2005, trú tại quận Thanh Xuân), Bùi Anh Quang (SN 1995, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) cùng một số đối tượng khác trong đó có Nông Đức Huy, tức Huy “hổ” đã đến ăn liên hoan tại quán ăn số 67 Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Sau khi ăn cơm uống rượu xong, các đối tượng rủ nhau lên quán bar “1900” có địa chỉ tại số 8B phố Tạ Hiện, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) để chơi.

Khi đến quán bar, một trong số các đối tượng trong nhóm say rượu và có hành vi gây mất trật tự, bị nhân viên an ninh của quán nhắc nhở, nên có hành vi chửi bới, gây gổ tại quán. Để tránh ảnh hưởng tới khách hàng khác, nhân viên an ninh đã mời nhóm thanh niên trên ra ngoài, thì tiếp tục nhận được lời chửi bới, đe dọa.

Đối tượng Nông Đức Huy tức Huy "hổ".

Quá bực tức, Tú cầm 2 chai bia màu xanh ném vào cửa quán bar, Kiên cùng Huy “hổ” và nhóm bạn dùng bàn, ghế, vỏ chai bia thủy tinh của những quán bán hàng xung quanh ném vào cửa và biển hiệu của quán, làm vỡ cửa kính cách âm, cách nhiệt, biển quảng cáo và hệ thống đèn led chiếu sáng rồi bỏ đi.

Sau khi sự việc xảy ra, quản lý quán bar “1900” đã đến Công an phường Hàng Buồm trình báo vụ việc. Công an quận Hoàn Kiếm đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, ghi nhận các thiệt hại do hành vi đập phá của nhóm thanh niên trên gây ra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ cùng lời khai thu thập được, ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án để điều tra. Ngày 25/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố bị can đối với Nông Đức Huy về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ việc, Huy bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 10/11, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã đối với Nông Đức Huy để tập trung lực lượng truy bắt.

Ngày 17/12, Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt được bị can Nông Đức Huy tại khu vực phố Lương Sử, quận Đống Đa, Hà Nội. Tại cơ quan công an, Huy khai báo toàn bộ nội dung vụ việc. Lời khai của bị can phù hợp với lời khai của các bị can khác và tài liệu chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.