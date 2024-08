Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản của 'Thần bài Poker' thế giới

Công an TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) cho biết đã có báo cáo kết quả điều tra ban đầu về vụ trộm cắp tài sản xảy ra trong một căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đức Long, TP Phan Thiết.

Trước đó, vào khoảng 10h, ngày 21/8, Công an TP Phan Thiết tiếp nhận tin báo về việc nhà ông N.V.M. (SN 1952, trú tại khu phố 1, phường Đức Long, TP Phan Thiết) bị kẻ gian đột nhập vào phòng ngủ lấy trộm nhiều tài sản có giá trị gồm: 200 triệu đồng tiền Việt Nam, 8.000 USD , 3 đồng hồ hiệu Rolex, 1 nhẫn, 1 dây chuyền vàng và trang sức có giá trị khác, ước tính tổng giá trị tài sản khoảng 1,5 tỷ đồng .

Công an TP Phan Thiết đã chỉ đạo Đội CSHS xuống hiện trường phối hợp với Công an phường Đức Long nhanh chóng xác minh. Ông N.V.M. cho biết: Vào ngày 22/5, ông xuất cảnh sang Mỹ và giao lại nhà cho gia đình em gái ruột trông coi. Đến ngày 20/8, ông trở lại Việt Nam và phát hiện bị mất trộm. Một con heo đất trên giường ngủ cũng bị đập vỡ, bên cạnh có 1 cây búa và 1 đèn pin… Do đi đường xa mệt, đến sáng ngày 21/8, ông M. mới đến cơ quan Công an trình báo.

Đối tượng Đinh Chí Vũ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra.

Nơi xảy ra vụ trộm là phòng ngủ của ông M. Căn phòng này được xây dựng phía sau căn nhà, bên trong phòng có đặt 1 két sắt, khi xuất cảnh sang Mỹ, ông M. khóa cửa phòng và mang theo chìa khóa.

CQĐT đã nhanh chóng khoanh vùng được đối tượng tình nghi là Đinh Chí Vũ (SN 1983, trú tại xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam). Vũ là đối tượng có nhân thân xấu từng có 3 tiền án về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đến 7h ngày 22/8, Công an TP Phan Thiết đã “mời” đối tượng Vũ về cơ quan để tập trung đấu tranh. Tại Cơ quan Công an, Vũ khai nhận: Vũ là con bà H, em gái ông M. Vũ là cháu, gọi ông M. bằng cậu ruột.

Tang vật của vụ trộm được Cơ quan điều tra thu giữ.

Vào khoảng đầu tháng 6/2024, do thiếu tiền tiêu xài, chơi game trên mạng, Vũ đã đặt mua 2 dụng cụ mở khóa trên mạng xã hội, mở khóa phòng ngủ ông M. và tìm được chìa khóa mở két sắt, lấy trộm toàn bộ tài sản bên trong. Số tài sản sau khi trộm được Vũ đem đi bán và đổi tại các tiệm vàng trên địa bàn TP Phan Thiết. Cơ quan CSĐT đã thu giữ một số tang vật mà đối tượng mang đi bán.

Như vậy chưa đầy 24 giờ khẩn trương điều tra, Công an TP Phan Thiết xác định và bắt giữ được đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn.

Được biết ông N.V.M là một người Mỹ gốc Việt, được mệnh danh là thần bài poker, từng được tạp chí Card Player Magazine vinh danh với bình chọn là một trong 10 poker giỏi nhất thế giới và giành danh hiệu "The Master".

Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đang tiếp tục xác minh, thu hồi số tang vật còn lại và củng cố hồ sơ, tài liệu xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.