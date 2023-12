Bắt giữ đối tượng cho vay lãi nặng

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2024, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) liên tiếp bắt giữ các đối tượng phạm pháp hình sự.

Ngày 16/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Nhân (SN 2000, trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo điều tra, Trần Văn Nhân đã cho anh H. (SN 2000; trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội) vay tổng số tiền 400 triệu đồng với lãi suất 5.000-7.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương lãi suất 182,5-255,5%/năm). Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an huyện Thanh Oai đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Nhân.

Đối tượng Trần Văn Nhân bị bắt giữ.

Trước đó, vào ngày 14/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chiến (SN 1966, trú tại xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội) về tội Tổ chức đánh bạc và 11 bị can khác về tội Đánh bạc.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Thanh Oai phát hiện nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc tại nhà của Nguyễn Văn Chiến. Tối 5/12, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Oai phối hợp cùng Công an xã Cao Viên đã bắt quả tang 15 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh chắn, tá lả, sâm. Tang vật thu giữ gồm 4 bộ tú lơ khơ, 1 đĩa màu trắng, 1 bộ bài chắn 100 quân, hơn 52 triệu đồng...

Trong thời gian tới, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an huyện Thanh Oai tiếp tục tập trung lực lượng, triển khai thực hiện toàn diện, quyết liệt các nội dung nhiệm vụ với mục tiêu cao nhất là đảm bảo cho người dân vui xuân, đón Tết an toàn.