Bắt giữ 2 kẻ che giấu tội phạm trong vụ cô gái bị bắn tử vong

Khởi tố 3 bị can trong vụ cô gái 22 tuổi ở Hà Nội bị bắn tử vong

Cơ quan công an đã khởi tố 3 bị can trong vụ cô gái 22 tuổi ở Hà Nội bị bắn tử vong. Trong đó, công an xác định Đinh Xuân Sáng là đối tượng trực tiếp nổ súng.