Bắt giám đốc doanh nghiệp vụ 2 người tử vong ở Lào Cai

Khởi tố giám đốc Công ty An Hưng Nông xả thải trái phép ra môi trường

Cơ quan CSĐT Công an Long An cho biết khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Cường (Giám đốc Công ty TNHH An Hưng Nông) để điều tra xử lý về hành vi "Gây ô nhiễm môi trường".