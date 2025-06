Bất động sản liền thổ tại trung tâm TP.HCM được săn đón

Giữa bối cảnh nguồn cung khan hiếm, các khu dân cư mới với quỹ ít ỏi còn sót lại trở thành tài sản được khách hàng săn đón.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, nhà phố trong khu dân cư còn là kênh đầu tư an toàn với tiềm năng tăng giá liên tục.

Giá trị của nhà phố trong khu dân cư

Theo báo cáo của Savills Việt Nam, quý IV/2024, giá nhà liền thổ (biệt thự, nhà phố liền kề) tại TP.HCM ghi nhận mức trung bình 330 triệu đồng mỗi m2, tăng 20% so với quý trước. So với năm 2020, giá sơ cấp nhà liền thổ của thành phố tăng gấp 3 lần và tăng gấp đôi ở thị trường thứ cấp. Nghiên cứu từ Cushman & Wakefield cũng chỉ ra phân khúc nhà thấp tầng của TP.HCM tăng 41% so với cùng kỳ năm 2023 và xác lập mức cao nhất ghi nhận trong thập niên qua.

Với bối cảnh nguồn cung khan hiếm và nhu cầu cao, giá bán của sản phẩm nhà phố liền thổ tại TP.HCM và đô thị vệ tinh phía nam được dự đoán tiếp tục tăng mạnh trong năm 2025. Ngoài ra, thị trường bất động sản TP.HCM luôn là tâm điểm của giới đầu tư và người mua nhà. Khi tốc độ đô thị hóa tăng cao, quỹ đất dành cho nhà phố tại khu vực trung tâm dần thu hẹp, tạo nên sự khan hiếm và đẩy giá trị bất động sản tăng lên đáng kể. Điều này đặc biệt đúng với phân khúc nhà phố trong khu dân cư được quy hoạch bài bản, nơi mang đến không gian sống chất lượng và giá trị đầu tư bền vững.

Nhà phố trong khu dân cư mang đến không gian sống chất lượng. Ảnh phối cảnh.

Nhà phố trong khu dân cư được hưởng lợi từ hệ thống tiện ích đồng bộ như công viên, trường học, khu thương mại và hạ tầng giao thông hiện đại. Điều này tạo ra không gian sống lý tưởng, giúp gia tăng chất lượng cuộc sống cho cư dân. Vì vậy, sự xuất hiện của dự án như khu dân cư kiểu mẫu Sei Harmony không chỉ giải tỏa ‘cơn khát’ của thị trường với sản phẩm nhà phố, mà còn mang lại cơ hội gia tăng giá trị cho khách hàng nhanh nhạy sở hữu ngay tại thời điểm này.

Sức hút của Sei Harmony

Tọa lạc tại vị trí đắc địa trung tâm đô thị thông minh quận Bình Tân, ngay mặt tiền đường Lê Tấn Bê và liền kề đại lộ Võ Văn Kiệt, khu dân cư Sei Harmony hưởng lợi trực tiếp từ loạt dự án giao thông trọng điểm đã và đang được triển khai mạnh mẽ. Ngoài ra, các tiện ích hiện đại như trường học, bệnh viện, siêu thị, khu vui chơi giải trí… không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn là lựa chọn hoàn hảo cho nhà đầu tư thông thái.

Số lượng sản phẩm giới hạn của Sei Harmony cho thấy sự khan hiếm, nâng cao giá trị bất động sản tương lai. Thiết kế nhà phố tinh tế, hiện đại, kết hợp không gian xanh bền vững, mang lại môi trường sống lý tưởng. Bên cạnh đó, khu vực này đang chứng kiến tốc độ đô thị hóa nhanh, hạ tầng giao thông đồng bộ, dự báo sẽ thúc đẩy giá trị bất động sản tăng trưởng mạnh mẽ trong 3-5 năm tới.

Sei Harmony mang đến trải nghiệm sống nghỉ dưỡng mỗi ngày nhờ chuỗi tiện ích đa dạng, mang đậm phong cách sống của xứ sở hoa anh đào từ khu vườn thiền tịnh, đường hoa anh đào đến sân trượt patin, khu BBQ, hệ thống an ninh khép kín, an toàn.

Nhà phố Sei Harmony sở hữu phong cách chuẩn Nhật Bản. Ảnh phối cảnh.

Đặc biệt, “phố Nhật Bản” Sei Harmony hút khách hàng nhờ lối thiết kế tối giản nhưng tinh tế, kết hợp hài hòa và thông minh giữa truyền thống và hiện đại, tối ưu hệ thống đón nắng đón gió và ánh sáng tự nhiên, giúp ngôi nhà gần gũi thiên nhiên, từ đó tạo ra không gian sống chất lượng.

Trở về nhà sau ngày giờ làm việc mệt mỏi, cư dân Sei Harmony có thể tìm thấy sự cân bằng, an yên trong không gian sống xanh tươi mát, tận hưởng những giây phút an vui, hạnh phúc bên người thương yêu.