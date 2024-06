Bắt đối tượng đánh gãy đốt sống lưng nữ nhân viên quán karaoke

Sau khi đánh gãy đốt sống lưng nữ nhân viên quán karaoke, K’Véo đã bỏ trốn và bị Công an TP Đà Lạt truy nã, sau đó bị bắt tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 11/6, Công an TP Đà Lạt đã phối hợp với Công an xã Tam Bố (huyện Di Linh, Lâm Đồng) bắt K’Véo (34 tuổi, thường trú xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) khi đối tượng đang lẩn trốn tại thôn 5, xã này.

Trước đó, vào đêm 14/11/2020, K’Véo cùng một số người bạn đi hát tại quán karaoke ở đường Nguyễn Công Trứ (phường 8, TP Đà Lạt).

Trong lúc đang ca hát đã phát sinh mâu thuẫn giữa K’Véo và một nhân viên nữ của quán. Đối tượng đã dùng chân đạp vào người nữ nhân viên này khiến nạn nhân bị gãy đốt sống lưng.

K'Véo bị bắt sau nhiều năm trốn nã.

Tiếp đó, trong lúc xô xát với 2 nhân viên nam của quán, K’Véo cũng bị thương tích nhẹ ở trán và khớp ngón tay trái.

Công an TP Đà Lạt đã triệu tập những người liên quan để điều tra làm rõ vụ việc, xử lý.

Đến ngày 1/7/2021, K’Véo bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Lạt khởi tố để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Vì K’Véo đã bỏ trốn nên ngày 22/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Lạt ra quyết định truy nã.

Vào ngày 11/6/2024, nắm bắt được thông tin đối tượng đang lẩn trốn tại thôn 5 (xã Tam Bố), Công an TP Đà Lạt đã phối hợp với công an xã này bắt giữ K’Véo.

Về tiền án, K’Véo từng bị Tòa án Nhân dân tối cao tại TP.HCM xử phạt 10 năm tù giam về tội giết người.

Công an TP Đà Lạt tiếp tục điều tra xử lý vụ việc.