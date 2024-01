Bắt đối tượng cầm đầu nhóm chuyên cho vay nặng lãi

Từ năm 2021, Ngô Văn Bằng cùng một số đối tượng cho những người có nhu cầu vay để kiếm lợi nhuận với lãi suất 3.000-4.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (tương đương 109,5-146%/năm).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Bằng (SN 1998, trú tại xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện nhóm đối tượng hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn thị xã Quảng Yên trong thời gian dài, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân do Ngô Văn Bằng cầm đầu.

Đối tượng Ngô Văn Bằng.

Kết quả điều tra xác định từ năm 2021 đến nay, Ngô Văn Bằng cùng một số đối tượng cho những người có nhu cầu vay để kiếm lợi nhuận với lãi suất 3.000-4.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (tương đương 109,5%/năm đến 146%/năm).

Quá trình cho vay, nhóm của Bằng giữ lại giấy tờ của người vay hoặc "con nợ" phải viết giấy vay cho nhóm Bằng.

Cơ quan công an cũng làm rõ nhóm của Bằng đã cho 21 người vay với tổng số tiền là 415 triệu đồng, thu lời bất chính là 240 triệu đồng.

Vụ án đang được Phòng cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, mở rộng.