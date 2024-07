Bắt cóc con gái bạn thân, đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng để trả nợ cờ bạc

Bị chủ nợ liên tục hối trả tiền, mất khả năng chi trả, người đàn ông lên kế hoạch và thực hiện hành vi bắt cóc bé gái 3 tuổi là con của người bạn thân nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 18/7, TAND tỉnh Long An xử sơ thẩm vụ án "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản", tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Sơn (35 tuổi, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An) mức 15 năm tù. Trước đó, phiên tòa cuối tháng 6 phải tạm hoãn do nhiều người liên quan vụ án vắng mặt.

Theo cáo trạng truy tố của VKSND tỉnh Long An, bị cáo Sơn có vợ và con trai 4 tuổi.

Đứa trẻ bị bắt cóc là bé gái 3 tuổi, con của anh L.T.T. (33 tuổi, ngụ phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An) là bạn bè thân thiết với gia đình Sơn.

Thời điểm vụ án xảy ra, con trai của bị cáo Sơn và con gái anh T. học chung tại trường mầm non ở phường 6, TP Tân An.

Do dính vào cờ bạc và bị nợ 400 triệu, đến khi bị chủ nợ liên tục hối trả, Sơn lên kế hoạch bắt cóc con gái bạn thân để đòi tiền chuộc.

Bị cáo Sơn bị tuyên phạt 15 năm tù vì tội bắt cóc, tống tiền

Chiều 2/10/2023, Sơn thuê ôtô 5 chỗ của người đàn ông 59 tuổi, ở cùng xã, đến trường mầm non và nói "đến đón con đưa đi chơi". Khi đến lớp, Sơn đề nghị cô giáo cho đón luôn bé gái con anh T. để "về đi Thảo Cầm Viên (tại TP.HCM)". Biết Sơn và gia đình anh T. thân thiết, nên cô giáo không nghi ngờ.

Sau đó, Sơn đưa con trai về cho mẹ mình giữ rồi tiếp tục đưa bé gái lên TP.HCM. Khi đến cổng Thảo Cầm Viên, bị cáo Sơn bảo tài xế về trước, tiền xe để tính sau.

Anh ta thuê taxi định đưa bé gái đến Bến xe miền Đông mới để đi Đà Lạt (Lâm Đồng). Tuy nhiên, khi đến phường An Phú, TP Thủ Đức, lo sợ đường xa bé gái khóc sẽ khiến âm mưu bị bại lộ, đối tượng yêu cầu tài xế ghé vào một khách sạn gần nhất.

Trong thời gian di chuyển đến khách sạn, Sơn liên tục dùng 2 điện thoại để gọi điện, nhắn tin cho anh T. nhằm yêu cầu chuyển 2 tỷ đồng chuộc con. Để uy hiếp tinh thần, Sơn gửi hình ảnh bé gái cùng chai thuốc diệt cỏ, đe dọa trong 60 phút không thực hiện sẽ cho bé gái uống.

Anh T. lo sợ con gái bị làm hại, nên chuyển liền cho Sơn 100 triệu đồng, đồng thời trình báo cảnh sát. Nhận được tiền, Sơn tiếp tục nhắn tin qua mạng xã hội yêu cầu chuyển đủ mới chỉ chỗ để đón con về nhà. Không thể có ngay tiền, anh T. phải hỏi mượn em gái để chuyển thêm cho Sơn.

Khoảng 20 phút sau khi vào khách sạn, Sơn xuống quầy nói dối "vợ bị tai nạn giao thông cần đi gấp" và gửi nhân viên lễ tân trông hộ "con gái", chờ người nhà đến đón sau. Sơn đón taxi đến Bến xe miền Đông mới rồi mua vé xe đi Đà Lạt.

Trên đường đi, kiểm tra các tài khoản thấy đã nhận hơn 700 triệu đồng, trong khi anh T. liên tục than khó khăn, nên hắn hạ tiền chuộc xuống còn 1 tỷ đồng , với điều kiện gia đình không được trình báo cảnh sát.

Khi nhận đủ tiền vào 2 tài khoản ngân hàng, Sơn lần lượt chuyển cho 12 con nợ tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Còn lại, anh ta chuyển vào 2 ngân hàng khác nhằm mục đích để chiếm giữ, tiêu xài cá nhân.

Đến khoảng 21h cùng ngày, xe khách đến đoạn đường thuộc thị trấn Tân Phú (Đồng Nai), thì bị lực lượng cảnh sát chốt chặn. Sơn bị khống chế. Bé gái sau đó cũng được gia đình đón về nhà an toàn.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Sơn khai chỉ bắt cóc bé gái đòi tiền chuộc, không có ý hại nạn nhân. Cảnh sát đã thu hồi tại 4 ngân hàng cùng 12 chủ nợ của Sơn tổng số tiền gần 920 triệu đồng trả lại cho gia đình bé gái.

Riêng số tiền 43 triệu đồng còn lại, do bị can đã chuyển thanh toán hợp đồng vay tín dụng cho một ngân hàng, một chủ nợ sau khi nhận tiền cũng đã sử dụng hết nên chưa thu hồi được.