Bắt chủ quán cà phê có hoạt động chứa mại dâm

Công an xã Phúc Thịnh (TP Hà Nội) bắt giữ chủ quán cà phê có hoạt động chứa mại dâm.

Khoảng 12h30 ngày 13/1/2026, Tổ công tác Công an xã Phúc Thịnh, Hà Nội tiến hành kiểm tra quán cà phê tại thôn Nguyên Khê phát hiện 3 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm.

Đấu tranh tại chỗ các đối tượng khai nhận do Nguyễn Thị Thủy (SN 1977, trú tại xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội) là chủ cơ sở điều hành việc mua bán dâm.

Đối tượng Nguyễn Thị Thủy.

Qua xác minh, khoảng năm 2024, Nguyễn Thị Thủy mở quán cà phê rồi nảy sinh ý định móc nối, lôi kéo một số gái bán dâm cho khách. Số tiền thu được, Thủy và gái bán dâm chia nhau theo thể thức 50-50.

Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối với Nguyễn Thị Thủy về hành vi Chứa mại dâm.