Bắt 7 bị can trong vụ thiếu nữ bị nhiều người họ hàng xâm hại

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can để điều tra về hành vi hiếp dâm, sau khi cháu gái 15 tuổi tố nhiều người thân xâm hại tình dục.

Theo đó, các đối tượng bị khởi tố, tạm giam gồm: Đặng Chí Nguyền (50 tuổi); Trần Văn Tông (26 tuổi); Lâm Văn Nhớ (21 tuổi); Nguyễn Khánh Băng (22 tuổi); Nguyễn Khánh Tiên (26 tuổi); Nguyễn Trọng Nguyễn (20 tuổi, cùng ngụ huyện Cái Nước, Cà Mau) và Lâm Trung Luân (37 tuổi, ngụ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước).

Theo điều tra ban đầu, ngày 18/2, Luân chở cháu T.T.N.Y (15 tuổi - nạn nhân) vào nhà nghỉ trên địa bàn huyện Cái Nước để quan hệ tình dục. Y. cho biết, mình quen và quan hệ tình dục nhiều lần với Luân từ tháng 10/2023 tới khi bị phát giác.

Làm việc với công an, Y. còn khai báo, từ năm 2017 (7 tuổi) tới nay, còn bị 6 người là họ hàng thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Trong đó, bị can Đặng Chí Nguyền là chồng và hai người con của cô ruột nạn nhân là bị can Tông và Nhớ; ba bị can còn lại thì hai người bà con cô cậu ruột và một người bà con chú bác ruột với Y.

Theo chính quyền địa phương, gia đình cháu Y. thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương, mới được địa phương hỗ trợ căn nhà tình thương. Cha mẹ Y. đã ly hôn, sau đó cha của Y. đi bước nữa và có thêm hai con nhỏ. Rồi mẹ kế của Y. cũng qua đời, nên cha đành gửi con gái lớn cho bà nội chăm sóc, còn ông nuôi hai con nhỏ với vợ sau.

Sau khi phát hiện vụ việc, địa phương cùng ngành chức năng đề nghị đưa cháu Y. vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, nhưng cha của Y. không chịu và đã rước con về nuôi dưỡng.

Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau có văn bản chỉ đạo giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị xác minh làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, yêu cầu UBND huyện Cái Nước cập nhật kịp thời vụ việc, báo cáo tiến độ về tỉnh.