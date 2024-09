Bắt 45 đối tượng tham gia 'giải quyết mâu thuẫn' làm 2 người tử vong

Từ mâu thuẫn nhỏ, 2 nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau "giải quyết" bằng hung khí khiến 2 người thiệt mạng, một người bị thương nặng.

Sáng 1/9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị này và Cơ quan CSĐT Công an thị xã Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 45 bị can để điều tra về các hành vi giết người; gây rối trật tự công cộng; mua bán, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng...

Các bị can trong vụ án. Ảnh: TTV11.

Trong đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý hành vi giết người, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Trảng Bàng thụ lý hành vi gây rối trật tự công cộng và mua bán, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Cả 45 bị can bị bắt liên quan đến vụ 2 nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn, xảy ra tại thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Các bị can bị bắt tạm giam trong vụ án. Ảnh: TTV11.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 25/8, 2 nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Cầm đầu 2 băng nhóm này là Nguyễn Minh Lợi và Nguyễn Trường Huy (cùng 16 tuổi).

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc là do trước đó Lợi phát hiện Huy nhắn tin qua Facebook trêu chọc bạn gái của mình. Bực tức, Huy và Lợi hẹn gặp nhau giải quyết mâu thuẫn. Cả hai cùng huy động lực lượng gồm hàng chục thanh thiếu niên cầm theo hung khí đến giải quyết mâu thuẫn và xảy ra ẩu đả khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.