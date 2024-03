Bắt 2 nghi phạm trong vụ cướp 1 tỷ đồng ở Vĩnh Phúc

Cơ quan công an đã bắt giữ 2 nghi phạm trong vụ cướp 1 tỷ đồng vào ngày 8/3 tại đường Mê Linh, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Nghi phạm còn lại đang bị truy nã.

Ngày 13/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông báo kết quả điều tra, truy bắt các đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản là 1 tỷ đồng xảy ra tại đường Mê Linh, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên.

Theo tài liệu của cơ quan công an, ngày 8/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo về tội phạm của Công an TP Vĩnh Yên với nội dung: Khoảng 15h40 cùng ngày, chị Phan Thị T. (SN 1990, trú tại huyện Vĩnh Tường) ra ngân hàng rút 1 tỷ đồng tiền mặt.

Trên đường đi ôtô về chị T. dừng lại ở đường Mê Linh, thì bị 2 đối tượng nam giới đi trên xe máy nhãn hiệu Honda Vision áp sát giật túi nylon bên trong có 1 tỷ đồng mà chị vừa rút tại ngân hàng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản trên.

Cơ quan công an làm việc với nghi phạm Nguyễn Hoài Nam. Ảnh: CACC.

Quá trình điều tra, truy bắt, cơ quan công an xác định ngoài 2 đối tượng trực tiếp cướp giật tài sản của chị T. còn có thêm 1 đối tượng nam giới đeo kính gọng đen, đi trên xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu xanh cùng tham gia thực hiện.

Đến 15h ngày 9/3, sau gần 24 giờ kể từ khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã xác định được 1 đối tượng tham gia vụ cướp giật tài sản.

Ngay sau đó, đơn vị tập trung lực lượng áp dụng các biện pháp khẩn trương truy bắt, đồng thời vận động đối tượng ra đầu thú.

Đến 15h20 cùng ngày, đối tượng Nguyễn Hoài Nam (SN 1999, trú tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội) đã ra đầu thú.

Đối tượng Nguyễn Hoài Nam thực nghiệm lại hiện trường vụ việc. Ảnh: CACC.

Đến khoảng 3h ngày 10/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, bắt giữ đối tượng thứ 2 là Nguyễn Văn Hùng (SN 1992, trú tại thôn Bắc Thắng, xã Liên Hòa, huyện Kim Thành). Đối tượng Hùng đã có 4 tiền án và trực tiếp cướp giật tài sản của chị T.

Đối tượng còn lại là Dương Đức Luân (SN 2000, trú tại thôn Như Lăng, xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) đã bỏ trốn.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hùng và Nam khai nhận: Do nợ nần nhiều và thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên Hùng, Nam và Luân cùng tham gia nhóm Facebook “Hội những người vỡ nợ muốn làm việc liều - Toàn quốc” (bản thân 3 đối tượng không quen biết gì nhau).

Sau đó, 3 đối tượng đã nhắn tin riêng rồi gặp gỡ nhau để bàn bạc, thống nhất việc cướp giật tài sản của những người rút tiền tại các ngân hàng ở địa bàn TP Vĩnh Yên.

Các đối tượng thống nhất Nam sẽ vào quầy giao dịch của các ngân hàng để quan sát, xác định khách đặc biệt là nữ giới đến rút nhiều tiền, rồi thông tin qua mạng Facebook cho Hùng, Luân chờ sẵn bên ngoài bám theo để cướp giật tài sản.



Cơ quan công an đã bắt được nghi phạm Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: CACC.

Ngày 5/3, 3 đối tượng đi 2 xe máy lên địa bàn TP Vĩnh Yên, vào nhiều ngân hàng, nhưng chưa thực hiện cướp giật được tài sản của ai.

Đến khoảng 15h40 ngày 8/3, sau khi quan sát trong quầy giao dịch của một ngân hàng trên địa bàn TP Vĩnh Yên thấy chị T. đến rút 1 tỷ đồng , thì Nam đã báo cho Hùng, Luân bám theo, cướp giật của chị T. rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Trên đường bỏ chạy về Hà Nội, các đối tượng đã đi lòng vòng vào nhiều tuyến đường khác nhau, thay đổi quần áo ban đầu để che giấu và tránh sự truy bắt của cơ quan công an. Sau khi về Hà Nội, các đối tượng đã chia nhau số tiền vừa cướp được của chị T. rồi bỏ trốn.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hùng, Nam về tội cướp giật tài sản; ra quyết định truy nã đối với Dương Đức Luân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị bất cứ ai biết hoặc phát hiện đối tượng Dương Đức Luân, thì bắt giữ và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất, đồng thời thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc hoặc điều tra viên Nguyễn Việt Hùng để phối hợp giải quyết theo quy định.