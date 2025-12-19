Bắt 2 nghi phạm liên quan vụ giết người ở Đồng Nai

Công an phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP. Phan Thiết, Bình Thuận cũ) vừa phát hiện và bắt giữ 2 nghi phạm liên quan vụ án “Giết người” xảy ra tại xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

2 nghi phạm liên quan vụ giết người ở Đồng Nai đã bị bắt tại Lâm Đồng. Ảnh: C.A

Theo thông tin ban đầu, khuya 18/12, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Bình Thuận phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn đang ẩn náu tại khu vực Văn Thánh, khu phố 5.

Lực lượng công an nhanh chóng tiếp cận, kiểm tra và khống chế, bắt giữ thành công các nghi phạm. Danh tính 2 đối tượng được xác định là L.M.T. (19 tuổi, trú xã Tập Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) và P.A.T. (20 tuổi, trú xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).

Qua đấu tranh, 2 nghi phạm khai nhận đã cùng một số đối tượng khác sử dụng hung khí gây ra vụ “Giết người” tại xã Thống Nhất vào rạng sáng 18/12.

Sau khi gây án, cả hai đã rời khỏi địa phương, đến phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Ngay sau khi bắt giữ, Công an phường Bình Thuận đã lập hồ sơ ban đầu, đồng thời bàn giao 2 nghi phạm cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai.