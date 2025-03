Barcelona chìm trong nỗi đau với sự ra đi đột ngột của bác sĩ đội một

Trước nỗi mất mát quá lớn, ban lãnh đạo CLB ngay lập tức yêu cầu hoãn trận đấu với Osasuna và nhận được sự thấu hiểu từ tất cả các bên.

Trong thông điệp chính thức trên kênh Barça One, Chủ tịch Joan Laporta xúc động chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng đau buồn thông báo về sự ra đi của bác sĩ Carles Miñarro - một người tận tâm, luôn đồng hành cùng đội bóng. Ông không chỉ chăm sóc cho các cầu thủ mà còn sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người. Ông là một người tuyệt vời, một bác sĩ vĩ đại. Sự ra đi này thật quá đột ngột, các cầu thủ và ban huấn luyện đều vô cùng bàng hoàng".

Sau khi nhận tin dữ, Barcelona lập tức liên hệ với Javier Tebas, Chủ tịch LaLiga, để xin hoãn trận đấu. Laporta nhấn mạnh: "Điều quan trọng nhất lúc này là sự đoàn kết. Chúng tôi đã ngay lập tức làm việc với La Liga và may mắn nhận được sự thấu hiểu tuyệt đối. Mọi thủ tục đã được tiến hành nhanh chóng".

Không chỉ La Liga, CLB Osasuna cũng thể hiện sự cảm thông sâu sắc. Chủ tịch Laporta bày tỏ sự biết ơn: "Osasuna thể hiện tinh thần thể thao tuyệt vời khi ngay lập tức đồng ý với quyết định hoãn trận. Đội ngũ trọng tài cũng hoàn toàn ủng hộ. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả vì sự thấu hiểu và sẻ chia trong thời điểm đau buồn này".

Sự ra đi của Carles Miñarro để lại khoảng trống lớn không chỉ với đội bóng mà còn với gia đình ông. Chủ tịch Laporta đặc biệt gửi lời chia buồn đến người thân của ông, đặc biệt là hai người con Gerard và Ana.

"Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng họ trong mọi hoàn cảnh", sếp của Barcelona nói.

Trận đấu bị hoãn, nhưng tinh thần đoàn kết của các CĐV tại Montjuïc khiến ban lãnh đạo Barcelona xúc động. Khi thông báo hoãn trận vang lên, không có sự phản đối nào, chỉ có những tràng vỗ tay chia sẻ nỗi buồn cùng đội bóng.

Barcelona sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về lịch thi đấu mới cũng như các hoạt động tưởng nhớ bác sĩ Carles Miñarro, người đã cống hiến không mệt mỏi cho đội bóng suốt những năm qua.

