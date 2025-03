Barca khiến La Liga trở nên khó đoán

Sau nhiều tháng cạnh tranh quyết liệt, khoảng cách giữa ba đội chỉ vỏn vẹn một điểm khi bước vào tháng Ba. Nhưng đến thời điểm này, thế cân bằng đã bắt đầu bị phá vỡ.

Barcelona, đội bóng từng gặp khó khăn hồi cuối năm 2024, đang trở lại mạnh mẽ và nắm trong tay lợi thế lớn. Trong khi đó, Real Madrid chệch choạc và đánh mất sự ổn định, còn Atlético Madrid vẫn duy trì phong cách thực dụng quen thuộc nhưng khó có thể bứt phá.

Liệu chức vô địch La Liga mùa này có về lại xứ Catalonia, hay những bất ngờ vẫn còn ở phía trước?

Dưới sự dẫn dắt của Hansi Flick, Barcelona đang cho thấy một bộ mặt đáng gờm. Họ khởi đầu mùa giải với phong độ ấn tượng, nhưng sau đó sa sút trong giai đoạn tháng 11 và 12 với chuỗi 7 trận chỉ giành được 5 điểm. Tuy nhiên, đó dường như chỉ là cú vấp tạm thời.

Kể từ giữa tháng 1, Barcelona toàn thắng 6 trận liên tiếp, ghi 19 bàn và chỉ để lọt lưới 2 lần. Đỉnh cao của phong độ đó chính là chiến thắng 4-0 trước Real Sociedad vào cuối tuần qua, một trận đấu thể hiện rõ sự áp đảo của đội bóng xứ Catalonia.

Thống kê của trận đấu nói lên tất cả: Barcelona tung ra 30 cú sút, trong khi Sociedad hoàn toàn bất lực và không có nổi một lần dứt điểm. Dù được hưởng lợi từ tấm thẻ đỏ của đối thủ, điều quan trọng là cách Barca áp đặt thế trận. Họ kiểm soát bóng tới 70%, chuyền bóng gần như không có sai số, và liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm.

Ngôi sao sáng nhất trong trận đấu này không ai khác ngoài Lamine Yamal. Ở tuổi 17, tài năng trẻ người Tây Ban Nha đã thể hiện đẳng cấp của một nhạc trưởng thực thụ. Pha đi bóng kỹ thuật, loại bỏ hai hậu vệ và kiến tạo bàn thắng đầu tiên của anh là minh chứng rõ ràng nhất cho sự trưởng thành vượt bậc.

Hansi Flick biến một Barca rệu rã đầu mùa thành một cỗ máy tấn công đáng sợ. Sự kết hợp giữa Yamal, Robert Lewandowski và Raphinha trên hàng công mang lại hiệu suất ghi bàn cao nhất La Liga. Dù Lewandowski và Raphinha chưa có phong độ tốt nhất, hệ thống mà Flick xây dựng vẫn vận hành trơn tru nhờ khả năng sáng tạo tuyệt vời từ tuyến giữa, nơi Pedri đang chơi thứ bóng đá đỉnh cao.

Trái ngược với sự thăng hoa của Barcelona, Real Madrid đang dần hụt hơi. Họ từng là ứng viên số một cho chức vô địch, nhưng từ đầu năm 2024, phong độ của "Los Blancos" bắt đầu đi xuống.

Trong tháng 2, Real Madrid chỉ thắng 1 trong 4 trận, đánh mất điểm số quan trọng trước những đối thủ dưới cơ. Trận thua 1-2 trước Real Betis cuối tuần qua một lần nữa phơi bày những vấn đề cố hữu của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha: sự thiếu gắn kết, khả năng phòng ngự kém và sự phụ thuộc quá mức vào những cá nhân.

Carlo Ancelotti đang phải đau đầu với bài toán nhân sự khi đội bóng liên tục gặp chấn thương. Jude Bellingham, cầu thủ quan trọng nhất của họ ở giai đoạn lượt đi, không còn duy trì phong độ cao như trước. Trong khi đó, Vinícius Jr và Rodrygo chưa thực sự ổn định, còn hàng tiền vệ dù sở hữu nhiều ngôi sao nhưng lại thiếu đi một thủ lĩnh thực sự.

Quan trọng hơn, Real Madrid dường như thiếu đi khát khao tại La Liga. Họ vẫn là ứng viên sáng giá cho Champions League, nơi những ngôi sao của họ có thể tỏa sáng trong các trận đấu lớn. Nhưng ở sân chơi quốc nội, đội bóng này không còn duy trì sự sắc bén như trước, và điều đó khiến họ dần bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch.

Nếu Barcelona là một cỗ máy tấn công, còn Real Madrid là một tập thể thiếu ổn định, thì Atletico Madrid lại đại diện cho sự chắc chắn. Diego Simeone tiếp tục xây dựng đội bóng của mình dựa trên nền tảng phòng ngự vững chắc, và điều đó đang giúp họ bám sát cuộc đua.

Atletico Madrid chỉ để thủng lưới 16 bàn sau 26 trận, con số thấp nhất La Liga. Họ không thắng quá đậm, nhưng luôn biết cách giành ba điểm theo cách hiệu quả nhất. Chiến thắng 1-0 trước Athletic Bilbao vào cuối tuần qua là một ví dụ điển hình.

Julian Alvarez ghi bàn duy nhất sau khi vào sân từ ghế dự bị, Conor Gallagher có những pha tắc bóng quyết đoán để bảo vệ thành quả, còn Simeone thì ăn mừng cuồng nhiệt bên ngoài đường biên.

Sự thực dụng của Atletico thể hiện rõ qua thống kê: trong 56 điểm họ có được, 35 điểm đến từ những trận thắng với cách biệt tối thiểu 1 bàn. Đó là phong cách quen thuộc của Simeone, giúp họ giành La Liga mùa 2020/21, và có thể một lần nữa trở thành yếu tố quan trọng trong cuộc đua năm nay.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu họ có thể duy trì phong độ này đến cuối mùa hay không. Khác với Barcelona, đội có khả năng áp đảo đối thủ, Atletico thường phải vất vả trong từng trận đấu. Nếu không thể cải thiện khả năng tấn công, họ có thể gặp khó khăn trước những đối thủ chơi phòng ngự chắc chắn.

Dù Barcelona đang nắm quyền kiểm soát cuộc đua, La Liga vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Đại diện xứ Catalonia có lợi thế về điểm số, phong độ và một hệ thống chiến thuật đang vận hành trơn tru. Hansi Flick đã tìm ra công thức chiến thắng, và nếu duy trì được sự ổn định, Barca hoàn toàn có thể tái lập vinh quang ở giải quốc nội.

Tuy nhiên, Real Madrid vẫn là một thế lực không thể xem thường. Nếu tìm lại sự ổn định, họ có thể trở lại cuộc đua. Champions League có thể là ưu tiên của "Los Blancos", nhưng họ chưa bao giờ là đội bóng dễ dàng buông xuôi.

Với Atletico Madrid, họ sẽ tiếp tục kiên trì với lối chơi thực dụng. Nếu Barca và Real Madrid sảy chân, Simeone và các học trò hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội để tạo nên bất ngờ.

Mùa giải vẫn còn nhiều vòng đấu phía trước, và mọi kịch bản đều có thể xảy ra. Nhưng ở thời điểm này, Barcelona đang có tất cả trong tay. Họ không chỉ dẫn đầu, mà còn sở hữu động lực lớn nhất. Nếu không có biến động lớn, chức vô địch La Liga 2024/25 có thể sẽ thuộc về xứ Catalonia.

