Barca gây sức ép trong thương vụ Nico Williams

Tuy nhiên, theo Mundo Deportivo, quá trình này đang gặp trở ngại bởi yêu cầu từ phía cầu thủ về những đảm bảo liên quan đến việc đăng ký thi đấu - yếu tố từng khiến nhiều tân binh rơi vào tình cảnh khó xử.

Barcelona được cho là đã đạt được thỏa thuận miệng với Nico Williams, sẵn sàng ký hợp đồng dài hạn đến năm 2031 và kích hoạt điều khoản giải phóng trong tuần này. Đội chủ sân Montjuïc chỉ chờ khép lại năm tài chính 2024/25 để tiến hành các thủ tục thanh toán. Dù vậy, cầu thủ thuộc biên chế Athletic Club vẫn chưa đưa ra cái gật đầu cuối cùng, bởi lo ngại liên quan đến khả năng được đăng ký thi đấu tại La Liga - vấn đề từng trở thành bài học nhãn tiền với Dani Olmo mùa trước.

Theo Mundo Deportivo, người đại diện Tainta đang yêu cầu Barcelona cung cấp những cam kết cụ thể trước khi Nico đồng ý chuyển đến. Việc Athletic Club xuất hiện tại văn phòng La Liga trong những ngày gần đây, đồng thời tuyên bố sẽ giám sát mọi hành động từ phía Barcelona, được cho là đã ảnh hưởng đến thái độ của cầu thủ 22 tuổi. Nico muốn mọi thứ rõ ràng trước khi chốt tương lai.

Lo ngại của anh không phải không có cơ sở. Trước đây, những cầu thủ như Jules Koundé cũng từng đặt điều kiện được tự do rời CLB nếu không thể được đăng ký đúng thời hạn.

Ở chiều ngược lại, một số nguồn tin khác như Jijantes lại khẳng định rằng quá trình thương lượng vẫn đang diễn ra đúng kế hoạch, và CLB đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho việc chi tiền giải phóng hợp đồng. Xuất hiện cả thông tin nội bộ cho rằng một bộ phận trong ban thể thao Barca không hoàn toàn ủng hộ thương vụ Nico, và họ nghiêng về các phương án như Luis Diaz hoặc Marcus Rashford. Có khả năng chính những bất đồng này đã làm rò rỉ thông tin ra truyền thông, khiến vụ việc thêm phức tạp.

Dù thực tế ra sao, động thái từ phía Barcelona cho thấy họ đang rất quyết liệt để hoàn tất thương vụ này. Trong khi đó, phía cầu thủ vẫn giữ thái độ thận trọng, đặt yếu tố minh bạch và an toàn nghề nghiệp lên hàng đầu. Tương lai của Nico Williams - một trong những ngôi sao tấn công nổi bật nhất La Liga hiện tại - vẫn còn để ngỏ, và thương vụ này hứa hẹn sẽ tiếp tục là đề tài nóng trên thị trường chuyển nhượng mùa hè.

