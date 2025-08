Barca ‘gây bão’ tại Hàn Quốc

Sau những ngày náo động ở Kobe và Seoul, đoàn quân của Hansi Flick tiếp tục được chào đón cuồng nhiệt khi đặt chân tới thành phố Daegu, Hàn Quốc - điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình này.

Ngay khi xe chở ban lãnh đạo Barca vừa dừng bánh trước khách sạn Marriott - đại bản doanh của đội tại Daegu - không khí bên ngoài náo động như một ngày hội. Khoảng 200 cổ động viên, phần lớn là người Hàn Quốc trong trang phục mang màu áo “Blaugrana”, đứng chờ từ sớm để được tận mắt nhìn thấy những thần tượng.

Người đầu tiên bước ra không phải cầu thủ, mà là Chủ tịch Joan Laporta. Dường như ông còn được hô vang tên nhiều hơn cả các ngôi sao sân cỏ. "Laporta, I love you!" - câu khẩu hiệu vang lên từ nhiều góc, hòa cùng tiếng reo hò và cờ xí rực rỡ.

Không hề giữ khoảng cách, vị chủ tịch Barca tỏ ra thân thiện, đi dọc hai bên hàng rào người hâm mộ, bắt tay, ký tặng và chụp ảnh cùng. Có người thậm chí mang theo áo đấu của từng cầu thủ, và Laporta vui vẻ ký hết, không ngơi tay.

Khoảnh khắc ấy không chỉ cho thấy sức hút cá nhân của Laporta, mà còn phản ánh rõ ràng tầm ảnh hưởng toàn cầu của Barcelona - một đội bóng vừa mang bản sắc Catatlonia, vừa là biểu tượng bóng đá xuyên biên giới.

Ít phút sau, xe bus chở cầu thủ đến nơi, và như thường lệ, sự phấn khích được đẩy lên đỉnh điểm. Từ Dani Olmo đến Raphinha, từ Lamine Yamal đến Robert Lewandowski - mỗi cái tên được hô vang lại kéo theo làn sóng phấn khích lan khắp đám đông. Dù đang trong lịch trình dày đặc, các cầu thủ không quên gửi lời cảm ơn bằng nụ cười và những cái vẫy tay thân thiện.

Đặc biệt, Raphinha là cái tên nhận được nhiều tiếng hò reo nhất - một phần bởi phong độ ấn tượng trong trận đấu trước đó, phần khác bởi sự gần gũi mà anh thể hiện trong suốt tour du đấu.

Lamine Yamal, tài năng trẻ đang lên, cũng thu hút sự chú ý. Anh đeo kính râm và đội mũ lưỡi trai, trông kín đáo nhưng vẫn không thể giấu đi khí chất ngôi sao.

Sau màn chào đón ồn ào, toàn đội nhanh chóng ổn định tại khách sạn Marriott để nghỉ ngơi và dùng bữa. Đây sẽ là khoảng lặng ngắn trước khi họ bước vào trận giao hữu cuối cùng với Daegu FC - đội bóng sở hữu sân nhà hoành tráng: Daegu Stadium với sức chứa hơn 60.000 chỗ. Đây cũng chính là nơi từng tổ chức trận tranh hạng ba World Cup 2002.

Lịch trình tại Daegu được sắp xếp gọn gàng: từ khách sạn đến sân chỉ khoảng 4 km, nên xe bus đội có thể đi nhanh hơn thường lệ. Sau trận đấu, đoàn Barca sẽ di chuyển ngay tới sân bay Incheon (Seoul) bằng đường bộ - quãng đường hơn 3 giờ - để bắt chuyến bay về Barcelona.

Dù khởi đầu chuyến đi không thật suôn sẻ vì trễ lịch và nhiều trục trặc hậu cần, cuối cùng Barca cũng hoàn tất một tour du đấu mang lại nhiều điểm cộng. Từ việc kiểm nghiệm lực lượng, củng cố phong độ, tạo dựng niềm tin nơi người hâm mộ, đến các hiệu ứng truyền thông và doanh thu thương mại - tất cả đều mang lại tín hiệu tích cực.

Quan trọng hơn, Barca nhắc lại với thế giới một điều: đây không chỉ là một đội bóng - mà là một biểu tượng văn hóa toàn cầu, gắn bó mật thiết với Catalonia nhưng cũng thuộc về hàng triệu trái tim yêu bóng đá trên khắp các châu lục.

Tiếp theo sẽ là gì? Trận đấu cuối cùng tại Daegu sẽ là lời chào tạm biệt châu Á. Nhưng đối với Barcelona, mỗi chuyến đi như thế này là bước đệm cho mùa giải mới - mùa mà họ không chỉ tìm lại hào quang, mà còn tái khẳng định đẳng cấp của một đế chế bóng đá.

