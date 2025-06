Barca cần 47 triệu euro để đăng ký tân binh

Sau khi hoàn tất thương vụ Joan Garcia và chuẩn bị kích hoạt điều khoản giải phóng 62 triệu euro của Nico Williams vào đầu tháng 7, đội bóng xứ Catalonia buộc phải thu về ít nhất 47 triệu euro nếu muốn hai bản hợp đồng này chính thức góp mặt ở La Liga mùa tới.

Trở lại quy tắc tài chính 1:1 của La Liga là nhiệm vụ bắt buộc. Theo đó, để chi ra một euro cho lương hay chuyển nhượng, Barca phải kiếm được một euro tương ứng. Hồi tháng 12 năm ngoái, ban lãnh đạo từng tin rằng mình đạt được yêu cầu này sau khi bán quyền sử dụng 475 ghế VIP tại sân Camp Nou tương lai với giá 100 triệu euro.

Tuy nhiên, do những nghi ngờ từ kiểm toán nội bộ, La Liga yêu cầu mọi hạng mục liên quan phải hoàn thành trước ngày 30/6. Barca khẳng định điều này đã được thực hiện.

Dù vậy, đội bóng vẫn thiếu khoảng 30 triệu euro để có thể đăng ký tân binh. Con số này đã phần nào được thu hẹp nhờ các khoản lợi nhuận từ những thương vụ trước đây như Todibo, Alex Valle, Ilaix Moriba, Ludovit Reis và Jutgla. CLB tin rằng phần còn lại có thể được bù đắp thông qua các điều khoản bán lại trong những thương vụ Trincao, Mingueza hay Marmol - những cầu thủ vẫn còn giá trị thanh lý trên thị trường.

Trở ngại lớn nhất với Barca vẫn là quỹ lương. Những cầu thủ không còn trong kế hoạch buộc phải rời đi nếu CLB muốn tạo khoảng trống cho các bản hợp đồng mới. Trong số này, Ansu Fati được xem là “chìa khóa” then chốt.

Tiền đạo người Tây Ban Nha đang tiến rất gần đến Monaco trong một thương vụ được cho là sắp hoàn tất. Ngoài ra, những cái tên như Ter Stegen, Oriol Romeu, Christensen, Pablo Torre, Pau Víctor và Inaki Pena cũng có thể phải hy sinh.

Trong kịch bản lý tưởng, Barca muốn bán Ronald Araujo - trung vệ đang được định giá rất cao trên thị trường. Nếu thương vụ này thành công, đội chủ sân Montjuïc sẽ vừa có nguồn thu lớn, vừa giải phóng được một khoản lương đáng kể - giúp việc đăng ký Nico Williams và Joan García trở nên dễ thở hơn.

La Liga mới đây đã điều chỉnh quy định, theo đó cho phép các CLB vượt trần lương được đăng ký cầu thủ trong một mùa giải, ngay cả khi chưa cân đối được toàn bộ tài chính dài hạn. Dù vậy, Barcelona không muốn phải dùng đến “giải pháp tình thế” này, bởi họ tin rằng các thương vụ ra đi sẽ mang lại đủ nguồn lực trước hạn chót.

Ở chiều ngược lại, Barca vẫn tích cực gia hạn với các trụ cột. Hansi Flick và ban huấn luyện mới được gia hạn, trong khi các cầu thủ quan trọng như Lamine Yamal, Raphinha đều được giữ chân. Những cái tên như Frenkie de Jong, Eric Garcia và Szczesny vẫn đang được theo dõi để đưa ra quyết định cuối cùng.

Một mùa hè sôi động ở Catalonia đang bắt đầu. Nhưng thay vì những màn công bố bom tấn rầm rộ, tương lai của Barca lại phụ thuộc vào sự “dọn dẹp” trong sổ sách - nơi mà từng đồng euro đều mang ý nghĩa quyết định.

