Bão Yinxing tiến gần vùng biển Huế - Bình Định, mưa lớn từ đêm nay

Vào 4 giờ sáng nay (11/11), tâm bão trên vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa. Do gặp các điều kiện không thuận lợi như không khí lạnh, khô, nhiệt độ mặt biển thấp, bão đã suy yếu rất nhanh so với hôm qua với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh chỉ còn cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, trong ngày và đêm nay (11/11), bão số 7 tiếp tục di chuyển theo hướng tây nam, tiến về vùng biển khu vực Huế - Bình Định và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 4 giờ sáng 12/11, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực vùng biển Quảng Ngãi - Bình Định với cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8. Trong ngày 12/11, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp, gây mưa cho các tỉnh từ Huế đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên.

Đến 16 giờ chiều 12/11, tâm vùng áp thấp trên khu vực Gia Lai - Bình Định với cường độ xuống dưới cấp 6 và tan dần.

Do ảnh hưởng của bão số 7, vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) hôm nay có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4 m, vùng gần tâm bão 3-5 m, biển động mạnh.

Từ chiều 11/11, vùng biển ngoài khơi Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền, từ đêm 11/11 đến đêm 12/11, khu vực Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, cục bộ xảy ra mưa rất to và dông với lượng mưa từ 70-150 mm, có nơi trên 250 mm. Nguy cơ cao xuất hiện mưa cục bộ cường suất lớn trên 100 mm trong 6 giờ.

Ngày và đêm 12/11, khu vực Tây Nguyên cũng có mưa vừa, mưa to, cục bộ xảy ra mưa rất to và dông với lượng mưa từ 40-90 mm, có nơi trên 180 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo ngay sau bão số 7, Biển Đông có thể đón bão số 8 trong đêm nay. Ngoài ra, trên Tây Bắc Thái Bình Dương còn có hoạt động của một cơn bão và áp thấp nhiệt đới.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, 4 cơn bão/áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên Tây Bắc Thái Bình Dương (gồm Biển Đông) đều nằm trên một dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Bắc Biển Đông.

Những cơn bão, áp thấp nhiệt đới hình thành trên cùng dải hội tụ nhiệt đới thường di chuyển theo hướng của trục dải hội tụ nhiệt đới. Vì vậy, trong thời gian tới, Biển Đông liên tiếp đón bão/áp thấp nhiệt đới.

Sau bão số 7, đêm nay Biển Đông có thể đón bão số 8, không loại trừ kịch bản, Biển Đông tiếp tục đón bão số 9 sau đó, thời tiết xấu trên biển sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới.

