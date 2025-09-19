Bão số 8 cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 240 km

Hồi 4 giờ ngày 19/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 240 km.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 19/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 240 km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15 km/h.

Dự báo đến 16 giờ ngày 19/9, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h; trên vùng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) có gió cấp 8-9, giật cấp 11. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 4 giờ ngày 20/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h, đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) có gió cấp 6, giật cấp 8. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 4 giờ ngày 21/9, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/h, đi sâu vào đất liền, suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Ngày và đêm 19/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Thời tiết cụ thể các khu vực

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Đông Bắc Bộ trời có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể có lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Hà Nội có lúc có mưa rào và dông trong ngày, đêm không mưa. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.