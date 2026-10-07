Báo quốc tế nói gì về 'Tử chiến trên không'?

Bộ phim hành động của đạo diễn Hàm Trần chuẩn bị công chiếu tại thị trường Đài Loan, Trung Quốc. Phim được khen ngợi với tiết tấu kịch tính, cảnh hành động hấp dẫn.

Hôm 7/10, tờ China Times đưa tin về bộ phim hành động ăn khách của đạo diễn Hàm Trần, Tử chiến trên không, ra mắt hồi tháng 9/2025. Tác phẩm lấy cảm hứng từ vụ không tặc có thật từng gây sốt phòng vé, mang về 252 tỷ đồng và lập kỷ lục là phim hành động Việt ăn khách nhất.

Tử chiến trên không sắp tới sẽ khởi chiếu tại thị trường Đài Loan (Trung Quốc) từ 8/10. Tác phẩm từng được Esquire Vietnam chọn vào danh sách phim hay nhất năm, được The New York Times đề xuất là phim hành động đáng xem và lọt vào hạng mục tranh giải tại Liên hoan phim Viễn Đông Udine lần thứ 28 ở Italy.

Một cảnh trong Tử chiến trên không. Ảnh: ĐPCC.

Theo China Times, Tử chiến trên không tạo được sức hút từ việc kết hợp câu chuyện có thật, cuộc chiến sinh tồn trên không và yếu tố hành động, giật gân. Đạo diễn Việt kiều Hàm Trần lấy cảm hứng từ hai vụ không tặc nổi tiếng trong lịch sử hàng không Việt Nam, sau đó chuyển hóa các nhân vật, chi tiết và bối cảnh thời đại thành câu chuyện điện ảnh.

Đặc biệt, vụ cướp chiếc máy bay DC-4 năm 1978 chứa đựng nhiều tình tiết gay cấn như ngay sau khi cất cánh, máy bay bị khống chế, mở ra cuộc đối đầu sinh tử kéo dài 52 phút giữa nhóm không tặc và phi hành đoàn. Sự kiện có thật này trở thành một trong những chất liệu quan trọng nhất bộ phim.

Thanh Sơn, nam chính đảm nhận vai cảnh vệ Bình, một cảnh sát hàng không, gây ấn tượng khi thực hiện nhiều phân cảnh mạo hiểm. Nam diễn viên thậm chí thử sức với cảnh hành động treo mình bên ngoài máy bay, được ví như “Tom Cruise phiên bản Việt”.

Phim sắp tới sẽ khởi chiếu tại thị trường Đài Loan.

Ra rạp Việt Nam từ ngày 19/9, Tử chiến trên không do Điện ảnh Công an Nhân dân sản xuất, lấy cảm hứng từ các vụ cướp máy bay có thật trong lịch sử. Phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng gồm Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Võ Điền Gia Huy, Thanh Sơn... Sau khi ra mắt, tác phẩm nhanh chóng tạo được cơn sốt phòng vé nối tiếp hiện tượng Mưa đỏ.

Theo thống kê của Box Office Vietnam, tác phẩm do Hàm Trần đạo diễn đạt doanh thu 100 tỷ đồng sau 7 ngày, và cán mốc 200 tỷ đồng sau 16 ngày. Tác phẩm sau đó rời rạp với kỷ lục phim hành động Việt ăn khách nhất. Song, kỷ lục này mới đây đã rơi vào tay phim Trại buôn người.