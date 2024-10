Bảo hiểm an ninh mạng giúp hạn chế rủi ro trên không gian ảo

Theo Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm Máy tính Mỹ (CCRC), thiệt hại do tội phạm mạng đạt 12.000 tỷ USD năm 2025. Để tránh rủi ro, các tổ chức toàn cầu đã dùng bảo hiểm an ninh mạng.

Khi Internet ngày càng phổ biến, khu vực châu Á dần trở thành một trong những điểm nóng của tội phạm mạng. Vài năm trước, Singapore, Australia, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc “vào tầm ngắm” và gần đây là các nước ASEAN. Nghiên cứu của GlobalData (Anh) cho thấy hoạt động tống tiền và tấn công mạng sẽ tiếp tục tăng khoảng 30-50% hàng năm.

Khi hoạt động tấn công mạng trở nên phổ biến, việc ứng phó phức tạp hơn. Các tổ chức trên toàn thế giới chọn giải pháp bảo hiểm an ninh mạng để hạn chế rủi ro. Theo thông tin đăng tải trên tạp chí Công nghệ thông tin & Truyền thông, quy mô của thị trường này đạt 14 tỷ USD năm 2022 và dự kiến tăng lên 41 tỷ USD vào năm 2030, tốc độ tăng trưởng đạt trên 25%.

Thúc đẩy an toàn môi trường mạng

Bảo hiểm an ninh mạng gồm 2 loại chính: Bảo hiểm tài sản an ninh mạng (nhằm bảo vệ tổn thất do sự cố an ninh mạng và chi phí dịch vụ kỹ thuật phát sinh) và bảo hiểm trách nhiệm an ninh mạng (chủ yếu bảo đảm trách nhiệm bồi thường cho các cá nhân hoặc tổ chức do sự cố an ninh mạng gây ra).

Tội phạm tấn công mạng tiếp tục gia tăng. Việc sử dụng bảo hiểm an ninh mạng là một trong những giải pháp hạn chế rủi ro.

Một trong những vai trò quan trọng của bảo hiểm là chuyển giao rủi ro và phân tán tổn thất. Khi một doanh nghiệp, cá nhân bị tấn công mạng, gây thiệt hại kinh tế, gián đoạn kinh doanh, số tiền được công ty bảo hiểm chi trả phần nào khắc phục tổn thất, giảm thiểu thiệt hại.

Bên cạnh đó, bảo hiểm an ninh mạng cũng góp phần nâng cao khả năng phòng ngừa rủi ro trên môi trường mạng. Theo cơ chế khuyến khích kinh tế, các công ty bảo hiểm chủ động thực hiện hoạt động cảnh báo, hướng dẫn khách hàng thực hiện biện pháp bảo đảm an ninh hệ thống đối với doanh nghiệp cũng như nâng cao đề phòng, cảnh giác với khách hàng cá nhân. Qua đó, công ty tăng cường trách nhiệm, sự chủ động phòng ngừa rủi ro của khách hàng nói riêng và cộng đồng nói chung.

Phát triển thị trường bảo hiểm an ninh mạng tại Việt Nam

Thời gian qua, cùng với sự phát triển của hình thức thương mại điện tử, nhu cầu bảo hiểm an toàn khi giao dịch trực tuyến được người dân, doanh nghiệp quan tâm hơn. Các công ty bảo hiểm cũng tích cực mở rộng các dòng sản phẩm này, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của người dùng. Có thể kể ra một số sản phẩm tiêu biểu như bảo hiểm Cyber Risk của Bảo hiểm VietinBank, bảo hiểm quản lý rủi ro mạng của Chubb, bảo hiểm Cyber Liability Insurance của Bảo Việt, CyberGuard của BSH, BIC Cyber Risk của BIC và bảo hiểm an ninh mạng của Vietel Money…

Bảo hiểm an ninh mạng - giải pháp giảm thiểu tổn thất và thúc đẩy an toàn môi trường mạng.

Là dòng sản phẩm khá mới, bảo hiểm an ninh mạng đươc tung ra trên thị trường tập trung vào nhóm khách hàng cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa với giá bán khá hấp dẫn. Các tổ chức tài chính, ngân hàng tham gia triển khai bảo hiểm an ninh mạng ngày càng nhiều.

Theo chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ cao, an ninh mạng, bảo hiểm an ninh mạng đang trở thành xu hướng ở nhiều quốc gia phát triển. Để thị trường bảo hiểm an ninh mạng tại Việt Nam phát huy vai trò là giải pháp thiết thực nhằm giảm thiểu rủi ro, thúc đẩy an toàn môi trường mạng, các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị công nghệ và doanh nghiệp bảo hiểm cần phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo hiểm an ninh mạng.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhà nước cần ban hành các chính sách, chương trình nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm phát triển các sản phẩm phù hợp, đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng; xây dựng nền tảng chia sẻ dữ liệu để cải thiện hoạt động quản trị rủi ro, quy trình triển khai của sản phẩm…