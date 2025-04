Báo động cho Rodrygo

Phong độ sa sút đáng báo động cùng những dấu hiệu bất mãn ngày càng lộ rõ đang dấy lên nghi ngờ về tương lai của ngôi sao người Brazil tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Chỉ ghi vỏn vẹn một bàn thắng trong 21 lần ra sân gần nhất là con số thống kê đáng lo ngại đối với bất kỳ tiền đạo nào, đặc biệt là tại một câu lạc bộ đòi hỏi khắt khe như Real Madrid. Đỉnh điểm của sự thất vọng có lẽ là khoảnh khắc Rodrygo bị HLV Carlo Ancelotti rút ra sân ngay giữa hiệp trong trận chung kết Copa del Rey với Barcelona hôm 27/4, một quyết định khó hiểu và đầy bất ngờ.

Dù Ancelotti luôn dành sự tin tưởng cho Rodrygo trong những mùa giải qua, động thái này không khỏi khiến giới chuyên môn và người hâm mộ đặt dấu hỏi lớn về vị thế hiện tại của anh.

Sự không hài lòng của Rodrygo không chỉ dừng lại ở quyết định thay người. Những hình ảnh cho thấy khuôn mặt buồn bã, những cử chỉ thiếu nhiệt huyết của ngôi sao người Brazil trên sân cỏ cho thấy một sự thật: dường như cầu thủ này đang cảm thấy bị bỏ rơi trong guồng quay chiến thuật của đội bóng.

Thời điểm này càng trở nên nhạy cảm khi Vinicius Junior, người đồng hương và đồng đội thân thiết của Rodrygo, được cho là sắp đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn với Real Madrid đến năm 2030. Đây là một tín hiệu mạnh mẽ về sự tin tưởng tuyệt đối của câu lạc bộ dành cho Vinicius.

Trái ngược với điều đó, sự xuất hiện chói sáng của tân binh như Kylian Mbappe nhanh chóng chiếm trọn sóng, biến Rodrygo trở thành mắt xích có vẻ yếu nhất trong hàng công "khủng" của Real Madrid.

Việc Vinicius được "đóng đinh" tương lai tại Real Madrid là tin vui lớn cho người hâm mộ, nhưng lại giáng một đòn mạnh vào tâm lý của Rodrygo. Rõ ràng, bộ đôi Vinicius - Mbappe sẽ là trụ cột không thể lay chuyển trên hàng công của “Los Blancos” trong những năm tới.

Hiện tại, Rodrygo vẫn còn hợp đồng với Real Madrid đến năm 2028. Tuy nhiên, trong bối cảnh câu lạc bộ có thể cần nguồn tài chính để thực hiện những thương vụ bom tấn ở các tuyến khác, đặc biệt là hàng tiền vệ và phòng ngự, Rodrygo hoàn toàn có thể trở thành một trong những cái tên được cân nhắc để "thanh lý".

Chính Rodrygo cũng từng hé lộ ý định ra đi khi chia sẻ: "Tôi có hợp đồng ở đây, nhưng những năm qua ở Madrid là một niềm vui với tôi". Dù sau đó anh đã rút lại phát ngôn này, sự xuất hiện của Mbappe và việc Vinicius gia hạn hợp đồng đã tạo nên một bức tranh không mấy sáng sủa cho tương lai của tiền đạo người Brazil tại Bernabeu.

