Báo động cho Em xinh

Liên tục vướng tranh cãi vì tạo ra những màn thử thách trong chương trình và chất lượng âm nhạc chưa đáp ứng kỳ vọng, Em xinh "say hi" ngày càng trồi sụt về sức hút so với thời gian đầu.

Từ ngày đầu lên sóng, Em xinh "say hi" tạo ra lực hút áp đảo, kéo tất cả sự chú ý của khán giả nhạc Việt đổ dồn vào chương trình. Game show ngay lập tức tạo ra 2 bản nhạc có sức lan tỏa khá cao là Đã xinh lại còn thông minh và AAA. Một loạt Em xinh đã bứt lên, hứa hẹn thành những ngôi sao thống trị truyền thông như dàn Anh trai "say hi" một năm trước.

Dù vậy, sau hơn nửa chặng đường, Em xinh ngày càng trồi sụt sức hút vì nhiều vấn đề. Sau tập phát sóng mới nhất, chương trình bị phản ứng vì bảng xếp hạng Em xinh. Cụ thể là chuyện LyHan dẫn dầu sau live stage 4, dù thể hiện tệ ở màn dance battle, vấp ý kiến trái chiều từ nhiều khán giả. Tiếp đó, những trò chơi cho Em xinh, chạy đà cho live stage mới tiếp tục vấp chỉ trích.

Giảm dần sức hút

Phiên bản nữ của Anh trai "say hi" nắm trong tay mọi điều kiện để thống trị thị trường. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất ủng hộ Em xinh là “một mình một ngựa” trên đường đua game show âm nhạc. Sau 2 tháng lên sóng, Em xinh dễ dàng là game show có độ phủ sóng cao nhất. Nhiều sản phẩm âm nhạc trong khuôn khổ chương trình cũng không gặp trở ngại nào để vươn top, khi bảng xếp hạng âm nhạc thịnh hành của YouTube chưa bị xóa sổ.

Song, nếu nhìn lại thành quả của Anh trai "say hi", Em xinh vẫn thiếu một bản hit tầm cỡ để thống trị thời gian dài và tạo nên cơn sốt thật sự trên mạng xã hội.

Em xinh "say hi" thiếu những cú hit như Anh trai "say hi" đã làm được vào mùa đầu tiên.

AAA, Run, Cầm kỳ thi họa, Không đau nữa rồi, Gã săn cá, Em chỉ là là những tiết mục nổi bật nhất của Em xinh. Tất cả có một điểm chung là tỏa sáng ở các giai đoạn live stage, leo “top trending” nhanh chóng và tạo được hiệu ứng mạng xã hội. Nhưng khi Em xinh "trôi" đến live stage mới, những ca khúc kể trên không duy trì được sức hút.

Em xinh mòn mỏi chờ một bản hit có sức ảnh hưởng cao như Catch Me If You Can - bản hit từng giúp Anh trai "say hi" bứt phá ngoạn mục từ live stage 2. Sau Catch Me If You Can, Anh trai có thêm Hào Quang, Ngáo Ngơ, Kim phút kim giờ, đều là những ca khúc đạt hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ.

Live stage 4 của Em xinh trôi qua một cách tẻ nhạt vì hiệu ứng âm nhạc còn thấp hơn live stage 3. Những tiết mục được đầu tư rất mạnh về sân khấu, concept, trang phục như So đậm, Lời thật lòng khi say, I’ll Be There, Em không có ưa, Quả chín quá, Not My Fault đều không hot. Nếu so với Gã săn cá hay Em chỉ là, sự bùng nổ âm nhạc của Em xinh ở live stage 4 đã đi một bước lùi.

Từ một nhân tố được kỳ vọng bậc nhất, Tiên Tiên hoàn toàn bất lực sau live stage 4.

Thứ lớn nhất đọng lại sau live stage 4 chỉ là tranh cãi liên quan đến LyHan, cùng tiếc nuối cho các em xinh được đánh giá năng động, có thực lực như Muộii, phải ngậm ngùi ra về.

Tiên Tiên - người được kỳ vọng nhiều nhất trong khâu tạo hit cho Em xinh - hoàn toàn bất lực sau live stage 4. Miu Lê cũng được kỳ vọng nhiều, liên tục nắm trong tay thời cơ làm đội trưởng, song tham vọng tạo hit của giọng ca Vì mẹ anh bắt chia tay vẫn treo lơ lửng ở chưng trình. 52Hz là nhân tố mới được chờ đợi làm nên điều đột phá cho âm nhạc của game show, nhưng sau live stage 3 tỏa sáng, đến live stage 4 em xinh này đã hụt hơi.

Tự ‘bôi xấu’ vì game phản cảm?

Ngoài yếu tố âm nhạc và hiệu ứng chương trình đang dần giảm sức hút sau hơn nửa hành trình, Em xinh cũng đang gây thất vọng vì những trò chơi gây tranh cãi, bị nhận xét phản cảm.

Đơn cử, ở tập gần nhất, dàn nữ nghệ sĩ trải qua các trò chơi để giành quyền chọn bài hát. Một trong số đó là trò chơi truyền táo bằng cổ. Để thực hiện các trò chơi này, các em xinh đứng sát hoặc ôm chặt nhau. Sau đó, họ lần lượt truyền táo bằng cổ qua 3 lượt, cuối cùng đặt quả táo vào giỏ và kết thúc.

Một số khoảnh khắc giữa Quỳnh Anh Shyn và Bích Phương hay Lamoon - Mỹ Mỹ kề mặt, áp sát cơ thể, dùng đủ các bộ phận để giữ chặt quả táo, không bị rơi xuống, lại được đội ngũ biên tập dùng hiệu ứng slow-motion ghép nhạc, khiến người xem “đỏ mặt”.

Bản thân các em xinh cũng cho rằng các trò chơi này có thể gây hiểu lầm và ngại ngùng. Mỹ Mỹ nói: “Lúc đó tôi nhắm tịt mắt lại, không quan tâm hai người sờ chỗ nào nữa, chỉ tập trung quả táo vẫn ở cổ. Lúc nào quả táo rớt thì tôi đẩy lên”. Pháo đỏ mặt khi thực hiện xong trò chơi và chia sẻ: “Không hiểu sao cứ thấy gợn trong người. Không biết là gợn sóng hay gợn gì”.

Một số trò chơi trong chương trình gây tranh cãi.

Trong tập trước đó, trò chơi bắp cải lực điền cũng trở thành chủ đề gây tranh cãi sau khi phát sóng. Với trò này, hai em xinh đứng quay lưng lại với nhau, bắp cãi được đặt ở giữa. Sau hiệu lệnh của MC Trấn Thành, hai em xinh dùng mông để đẩy đối thủ và giành bắp cải. Ai ôm được bắp cải là người chiến thắng.

Trong một trò chơi vận động, nhưng ngoại trừ Miu Lê, Châu Bùi, Đào Tử mặc trang phục thể thao, các em xinh đều diện váy vóc với các phụ kiện cầu kỳ. Để hoàn thành trò chơi, dàn nữ nghệ sĩ bất chấp hình tượng, dùng lực mạnh để hất mông đối thủ. Ở phần thi giữa Miu Lê và Mỹ Mỹ, cả hai còn giành giật, lao vào nhau, lăn lộn trên sàn đấu để được ôm bắp cải.

Thậm chí, ở cuối trò chơi này, MC Trấn Thành còn tham gia và trực tiếp đấu với Miu Lê.

Sau khi tập này lên sóng, nhiều khán giả cho rằng những cảnh đụng chạm cơ thể giữa dàn em xinh hoặc giành giật nhau, gây phản cảm, khó chịu. Ở nhiều góc quay, một số nữ nghệ sĩ còn để lộ một phần quần bảo hộ phía trong, tạo cảm giác hớ hênh, kém duyên.

Từ đây, người xem cũng đặt vấn đề trách nhiệm của đội ngũ thực hiện, biên tập game show khi họ không cắt bỏ những chi tiết thừa thãi hoặc dùng hiệu ứng để che chắn, bảo vệ hình ảnh của nghệ sĩ trên sóng.

Sự lê thê, kéo dài nhiều giờ trong các tập của Em xinh cũng là yếu tố thách thức lòng kiên nhẫn của triệu khán giả. Dẫu biết thời lượng càng kéo dài, nhà sản xuất càng đạt được mục đích về thương mại cũng như tăng đất diễn cho dàn nghệ sĩ. Song khi chất lượng chương trình và khả năng phản xạ, tung miếng hài của dàn nữ nghệ sĩ tỷ lệ nghịch với thời lượng, càng tạo ra sự mệt mỏi nơi người xem.