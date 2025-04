Bảo đảm tuyệt đối an toàn hoạt động của các lãnh đạo dịp lễ 30/4

Bộ Công an yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế... trong dịp lễ 30/4-1/5.

Ngày 23/4, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế lao động (1/5). Buổi diễn tập bắn đại bác tại bến Bạch Đằng (TPHCM) tối 8/4. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt những công tác trọng tâm sau: Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch, các mệnh lệnh chỉ đạo của Bộ về bảo đảm an ninh, trật tự kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các mục tiêu, công trình trọng điểm... và các chuỗi kỷ niệm. Tăng cường tuần tra vũ trang, phòng ngừa tội phạm và kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Tổ chức tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là "tội phạm đường phố", tội phạm lợi dụng các địa điểm tổ chức sự kiện, địa điểm du lịch, lễ hội, nơi tập trung đông người để hoạt động. Thực hiện tốt công tác quản lý cư trú; phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ. Bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện. Tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông tại cửa ngõ các thành phố lớn, địa điểm du lịch, các bến xe, nhà ga, sân bay, nhất là trước và sau dịp nghỉ lễ; phòng ngừa, ngăn chặn các nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển mô tô phóng nhanh, lạng lách gây phức tạp về an ninh, trật tự và nguy hiểm cho người tham gia giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, kiên quyết xây dựng kỷ cương tham gia giao thông. Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; sẵn sàng lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời, nhất là các địa điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm, nơi tập trung đông người. Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác trực, ứng trực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành điều lệnh, quy chế, quy trình công tác; bảo đảm thông tin chỉ huy thông suốt, kịp thời. Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng đại lễ 30/4 Đường phố Hà Nội rực rỡ sắc đỏ - vàng của cờ hoa, khẩu hiệu, băng rôn và áp phích khổ lớn chào mừng đại lễ lịch sử 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước. TP.HCM hiện đại nhìn từ trực thăng kéo cờ Từ trực thăng kéo cờ luyện tập mừng đại lễ 30/4, hình ảnh TP.HCM hiện lên hiện đại với hàng loạt tòa nhà cao tầng, tháp văn phòng hạng A ở 2 bên bờ sông Sài Gòn. Gương mặt đen sạm của chiến sĩ luyện tập dưới cái nắng 35°C Dưới cái nắng 35 độ C ở miền Nam, các chiến sĩ thuộc lực lượng quân đội, công an gấp rút luyện tập để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 30/4. “Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách. Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.

