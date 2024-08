Báo Ấn Độ gợi ý 8 điểm 'phải đến' tại Việt Nam

Hội An từng được tôn vinh là một trong số thị trấn cổ được bảo tồn tốt nhất. Được biết đến với những con đường được thắp đèn lồng, những ngôi nhà gỗ truyền thống và những khu chợ sôi động, Hội An mang đến một cái nhìn thoáng qua về quá khứ của Việt Nam. Tờ báo lớn thứ ba Ấn Độ gợi ý du khách có thể ghé thăm Chùa Cầu, đi dạo sông Thu Bồn và thưởng thức một số đặc sản địa phương như bánh mì. "Ngoài ra, Hội An còn là một thành phố rất ăn ảnh", Times of India nhận xét. Ảnh: Thái Kế Nghiệp/Pexels.