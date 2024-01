Băng nhóm chuyên trộm xe máy lúc rạng sáng ở TP.HCM

Cơ quan CSĐT Công an quận 4 triệt phá băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy, khởi tố, bắt 3 đối tượng, cùng 2 đối tượng khác về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, chị Bùi Thị Mỹ Dung (SN 1990, ngụ phường 16, quận 4, TP.HCM) báo bị mất trộm 2 xe gắn máy, phát hiện vào khoảng 5h ngày 7/1 tại nhà riêng.

Thu thập dữ liệu camera an ninh, cơ quan công an ghi nhận vào khoảng hơn 4h ngày 7/1, có một đối tượng nam thanh niên đi vào căn nhà (không rõ địa chỉ cụ thể) trong hẻm 756 Đoàn Văn Bơ, phường 16, quận 4 và dẫn một chiếc xe gắn máy ra ngoài (nghi vấn chiếc xe gắn máy trộm cắp), sau đó điều khiển xe chạy đi đâu không rõ.

Các đối tượng Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Đình Quý, Nguyễn Hoàng Tâm bị khởi tố, bắt giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đến khoảng 4h20 cùng ngày, tiếp tục có một đối tượng đi vào căn nhà nêu trên và dẫn một chiếc xe gắn máy khác ra ngoài, sau đó điều khiển xe chạy đi đâu không rõ.

Ngày 8/1, Công an quận 4 tiếp tục nhận được trình báo của người dân về việc bị mất trộm một xe gắn máy, phát hiện vào lúc 3h37 tại địa bàn phường 15, quận 4. Phương thức, thủ đoạn lấy trộm tương tự.

Nhận định các vụ trộm cắp nêu trên do cùng một nhóm đối tượng gây ra, Công an quận 4 tiến hành xác minh và đã phát hiện đối tượng nghi vấn tên Nguyễn Huy Hoàng (tên thường gọi “Hoàng Bướm”, SN 1990, thường trú phường 3, quận 4; hiện sống lang thang) là đối tượng chủ mưu. Hoàng có liên hệ với nhiều đối tượng khác chuyên trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Hai đối tượng Trần Quốc Dũng và Trần Ngọc Đức bị khởi tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Ban chỉ huy Công an quận 4 đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá băng nhóm này. Theo dõi Hoàng, kết hợp công tác tuần tra, Công an quận 4 phát hiện đối tượng có dấu hiệu nghi vấn trộm cắp tài sản tại địa bàn phường 4, quận 4 nên tiến hành truy đuổi, bắt giữ được Hoàng.

Tại cơ quan công an, Hoàng khai báo quanh co, chối tội, nhưng cuối cùng cũng phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tiếp tục đấu tranh, Ban chuyên án bắt thêm 2 đối tượng đồng bọn là Nguyễn Đình Quý (SN 1987, thường trú phường 10, quận 4) và Nguyễn Hoàng Tâm (SN 1982, thường trú phường 3, quận 4).

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng về tội “Trộm cắp tài sản” gồm: Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Đình Quý, Nguyễn Hoàng Tâm. Và 2 đối tượng Trần Quốc Dũng (SN 1956, thường trú huyện Củ Chi), Trần Ngọc Đức (SN 1976, thường trú Bình Dương) về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.