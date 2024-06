Bản viết tay 'Người xa lạ' của Albert Camus được bán 16,5 tỷ

Văn bản dường như đã được Camus sao chép và ghi lùi vào năm 1944, có thể là một cách để gây quỹ trong thời kỳ Đức Quốc xã chiếm đóng Paris.

Danh tính của người mua bản thảo giả đầu tiên của Camus vẫn chưa được xác định. Ảnh: Tajan

Một bản thảo viết tay cuốn tiểu thuyết L'Étranger (Kẻ xa lạ) của Albert Camus đã được bán với giá hơn 650.000 euro (khoảng 16,5 tỷ đồng ) trong một cuộc đấu giá, bất chấp sự bối rối về những lý do mà tác giả đoạt giải Nobel dường như đã chép lại bản thảo và ghi lùi ngày.

Bản thảo cuốn tiểu thuyết dài 104 trang của Camus được đưa ra đấu giá ở Paris hôm 5/6.

Albert Camus đoạt giải Nobel văn học năm 1957. Ảnh: Sun Photograph Collection.

Nhưng tài liệu này không mang những dấu hiệu thông thường của một bản thảo đầu tiên được viết nguệch ngoạc và sửa chữa. Thay vào đó, có vẻ như nó được Camus viết tay vào năm 1944, hai năm sau khi cuốn tiểu thuyết được xuất bản ở Pháp.

Tại sao Camus, người đoạt giải Nobel năm 1957, cẩn thận sao chép cuốn sách đã xuất bản của chính mình bằng bút đen, ký tên và ghi lùi ngày tháng 4/1940, thêm những nét vẽ nguệch ngoạc, mũi tên và những ghi chú có vẻ hài hước, vẫn chưa bao giờ được giải thích chính xác.

Với việc Paris đang bị Đức Quốc xã chiếm đóng vào thời điểm đó, người ta cho rằng đây là một cách để Camus gây quỹ rất cần thiết bằng cách làm giả một bản “bản nháp” viết tay cho một người hâm mộ giàu có.

Nhà đấu giá cho biết trong ghi chú của mình: “Lịch sử và niên đại chính xác của nó rất bí ẩn, cũng như tiến trình của cuốn tiểu thuyết kỳ lạ này”.

Danh tính của người mua bản thảo giả đầu tiên của Camus vẫn chưa được xác định. Sau đó nó được bán đấu giá hai lần vào năm 1958 và 1991.

L'Étranger, được dịch sang tiếng Anh là The Stranger hay The Outsider, có số lượng in ban đầu là 4.400 bản, nhưng nhanh chóng trở thành sách bán chạy nhất và sau đó là tác phẩm kinh điển của văn học Pháp, bán được hàng triệu bản.

Alice Kaplan, giáo sư tại Yale và là tác giả cuốn Tìm kiếm người lạ: Albert Camus và cuộc đời của một tác phẩm văn học cổ điển, nói với Le Figaro rằng cô chưa xem bản thảo, nhưng ý tưởng về một bản thảo đầu tiên giả mạo rất hấp dẫn. “Tôi thực sự thích ý tưởng về câu đố triết học mà tài liệu này chứa đựng… Nếu Camus sao chép văn bản của chính mình bằng tay thì đó có phải là giả không?” cô ấy nêu câu hỏi.

Bản tiếng Việt sách Người xa lạ.

Người xa lạ của Albert Camus được khởi thảo năm 1938, hoàn tất năm 1940 và xuất bản lần đầu năm 1942. Tiểu thuyết khắc họa chân dung nhân vật Meursault trong khoảng thời gian kể từ ngày mẹ của Meursault chết ở trại tế bần dành cho người già cho đến gần cái chết của chính anh ta.

Cuốn sách được chia thành 2 phần với 11 chương, với kiểu tự thuật về cuộc đời của nhân vật tôi - Meursault, một nhân viên thư ký lãnh việc gửi hàng hóa. Câu chuyện mở đầu bằng cái chết, phân tách hai phần bằng cái chết và kết thúc bằng một án tử hình. Qua Người xa lạ, Camus đã tạo nên một nhân vật Meursault hoàn toàn xa lạ với chính mình, với thế giới, với cái chết, với tình yêu và với mọi mối quan hệ xã hội.