Ban Tuyên giáo, Bộ Văn hóa thăm khu trưng bày Giải Sách quốc gia

|
Chiều 13/11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Hội xuất bản Việt Nam đã thăm khu trưng bày sách thuộc Giải thưởng Sách quốc gia. Khu trưng bày đặt tại không gian Thư quán The Wiselands Coffee, Hạ Hồi, Hà Nội. Hoạt động trưng bày nằm trong chuỗi chương trình đồng hành cùng Giải Sách Quốc gia lần thứ VIII.
|
Đoàn công tác gồm có ông Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ông Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cùng nhiều cán bộ các cơ quan, đơn vị. Đoàn công tác đã thăm khu vực tầng 1 của Thư quán. Tại đây, các cuốn sách đặt trong bàn kính được đề cử ở hạng mục "Sách được bạn đọc yêu thích" năm nay. Sách đạt Giải thưởng Sách Quốc gia các năm trước cũng được trưng bày trên tủ kính.
|
Bạn đọc có thể tự do mượn đọc tại chỗ các cuốn sách tại Thư quán. Đây là không gian được nhiều bạn trẻ ưa thích vì kết hợp mô hình quán cà phê và thư viện sách. Quán có nhiều không gian đáp ứng đa dạng nhu cầu các bạn trẻ: không gian cà phê tầng 1 để tự do trò chuyện, không gian sự kiện sách, không gian yên tĩnh để đọc sách, làm việc... Bạn đọc có thể gọi nước tại chỗ thông qua QR code có trên mỗi bàn. Ông Phạm Minh Tuấn giới thiệu với ông Phan Xuân Thủy về dịch vụ này của Thư quán.
|
Ông Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (phải) cùng ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trong không gian trưng bày sách thuộc hạng mục Sách được bạn đọc yêu thích, Giải thưởng Sách Quốc gia.
Các lãnh đạo tham quan không gian trưng bày sách. Sách Quốc gia là giải thưởng cấp quốc gia được tổ chức thường niên, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý và điều hành, với sự phối hợp thực hiện của Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam và Cục Xuất bản, In và Phát hành.
|
Những năm trước, các sách trưng bày thường được đặt trong không gian tầng 3 của Thư quán, là một không gian kín. Năm nay, ông Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - đã đề xuất Thư quán đưa sách xuống tầng trệt, mở cửa hoàn toàn cho công chúng, để ai cũng có thể tiếp cận, trò chuyện về các cuốn sách.
|
The Wiselands Coffee là không gian thúc đẩy văn hóa đọc. Thư quán được xây dựng với mục tiêu tạo nên một “không gian tri thức mở” - nơi kết nối sách và cộng đồng yêu văn hóa. Bên cạnh phục vụ đồ uống, The Wiselands Coffee thường xuyên tổ chức các buổi trưng bày, tọa đàm, ra mắt sách và triển lãm, khuyến khích giao lưu giữa độc giả với tác giả, kết nối những người làm trong lĩnh vực xuất bản - truyền thông.
|
Với thiết kế thân thiện, không gian mở và tinh thần đề cao tri thức, Thư quán trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới yêu sách, nhà nghiên cứu, sinh viên và những người quan tâm đến đời sống văn hóa.
|
Hoạt động trưng bày sách thuộc Giải thưởng Sách Quốc gia là một nỗ lực của Hội Xuất bản Việt Nam và The Wiselands Coffee, với mong muốn góp phần đưa những cuốn sách có giá trị cao tiếp cận được đông đảo bạn đọc.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.