Bản trường ca viết từ tình thương đồng bào vùng lũ

Sau sự thành công khi phát hành định dạng điện tử năm 2024, cho đến nay, bản trường ca "Lũ" của nhà thơ Lữ mai đã có ấn phẩm in.

Trường ca Lũ bản in. Ảnh: WAKA.

Giữa những hoang tàn của thiên tai, nơi nỗi đau len lỏi vào từng bản làng vùng cao, nhà thơ Lữ Mai đã cất bút viết lên một bản trường ca đặc biệt: Lũ. Tác phẩm như một cách nắm lấy tay ai đó giữa buồn đau, như chính chị từng chia sẻ.

Khi Lũ được ra mắt lần đầu năm 2024, ấn phẩm số này ngay lập tức tạo được tiếng vang và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh là tác phẩm sách điện tử ấn tượng về chủ đề văn học.

“Chúng tôi lựa chọn để tác phẩm xuất bản đầu tiên dưới dạng sách điện tử vừa là sự bắt nhịp công nghệ, nhưng quan trọng hơn là niềm mong muốn đưa tác phẩm đến với bạn đọc nhanh nhất, không phụ thuộc ranh giới, hoàn cảnh. Khi thiên tai xảy ra, khi đau thương còn đó, chúng tôi không thể đợi đến ngày in sách mà cần một cánh tay kịp thời”, nhà thơ Lữ Mai chia sẻ.

Trung tâm của trường ca là linh hồn một em bé bị lũ cuốn. Đây là một hình tượng mang tính biểu tượng, dẫn dắt người đọc xuyên qua những lát cắt bi thương của kiếp người trong lũ dữ, nhưng cũng đồng thời lấp lánh hy vọng và lòng nhân ái. Tác phẩm dựng lại thảm cảnh để lay thức tình thương, lay thức hành động. Qua đó, nhiều người đã hiểu hơn về sự khó khăn của đồng bào vùng lũ, để rồi họ cùng nhau tạo nên một chương trình thiện nguyện.

Với sự đồng hành của đơn vị phát hành sách, trường ca Lũ trở thành cầu nối cho những mạnh thường quân mang theo những chuyến xe chở chăn ấm, quần áo, sách vở, vượt qua núi rừng để đến với các em nhỏ vùng cao, nơi lũ từng đi qua và để lại dấu vết. Ngay trong thời điểm ebook ra mắt, đoàn thiện nguyện đã đến với huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng và từ đó, hành trình ấy chưa bao giờ dừng lại.

Ngày 20/5, phiên bản sách in của Lũ chính thức được phát hành, như một bước tiếp nối cảm xúc. Không chỉ dành cho độc giả yêu mến văn học truyền thống, sách in còn là món quà tri ân gửi tới các mạnh thường quân và đối tác đã âm thầm đồng hành. Sách được in màu toàn bộ, trên giấy chất lượng cao, với bìa cứng sang trọng, mang trong mình cả phần mỹ thuật tinh tế của họa sĩ nhí Hoàng Nhật Quang (sinh năm 2012, dân tộc Tày, Lạng Sơn) - một cậu bé với ánh nhìn trong trẻo về thiên nhiên và con người vùng cao, qua bộ tranh “Mẹ Thiên nhiên”.

Bà Phùng Thị Như Quỳnh, đại diện đơn vị phát hành, nói: “Tác phẩm đã trở thành cầu nối của những tấm lòng, là khởi nguồn cho hành trình đồng hành cùng trẻ em vùng cao, mang đến những phần quà thiết thực đến với các em nhỏ”. Với nhiều người, trường ca Lũ là tiếng vọng dài của tình thương và minh chứng cho khả năng văn chương lay động lòng người.