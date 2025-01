Bàn thắng không tưởng ở Champions League

Tâm điểm trên sân Estadio da Luz chính là bàn thắng không tưởng của Raphinha, khiến người hâm mộ phải trầm trồ thốt lên rằng họ chưa từng chứng kiến pha lập công nào giống như vậy.

Phút 64, Raphinha ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho Barcelona theo cách không ai có thể tưởng tượng được. Thủ môn Anatoliy Trubin xử lý vụng về, định phá bóng khỏi vùng cấm trước áp lực từ Robert Lewandowski. Thế nhưng, quả bóng bất ngờ đập vào đầu Raphinha rồi bay thẳng vào lưới trước sự bàng hoàng của tất cả.

"Thực sự là bàn thắng kỳ lạ nhất tôi từng thấy", "Đúng là một pha bóng quái đản, nhưng dù sao bàn thắng vẫn là bàn thắng", "Đây là trận đấu kỳ lạ nhất mà tôi từng xem trong đời. Tôi phải nằm nghỉ một lát sau cú sốc này", "Raphinha ghi bàn bằng đầu một cách kỳ lạ", "Trận đấu này mô tả đúng mùa giải của Barca, thật điên rồ"... là phản ứng chung của cộng đồng mạng.

Trận đấu còn chứng kiến những sai lầm ngớ ngẩn từ cả hai thủ môn. Trước đó, Wojciech Szczesny tạo điều kiện để Benfica mở tỷ số. Anh cố gắng lao ra cản phá một đường chuyền dài của Nicolas Otamendi, nhưng Alex Balde lại chạm bóng trước, dẫn đến tình huống dễ dàng cho Vangelis Pavlidis đệm bóng vào lưới trống.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ 4 phút sau bàn thắng của Raphinha, đội trưởng Ronald Araujo lại phản lưới nhà, khiến trận đấu càng thêm kịch tính. Barcelona không bỏ cuộc khi gỡ hòa 4-4 ở phút 86 nhờ cú đánh đầu của Eric Garcia.

Đến phút bù giờ hiệp hai, Raphinha một lần nữa tỏa sáng với pha dứt điểm tinh tế, ấn định chiến thắng 5-4 cho đội khách.

Với màn trình diễn vừa kỳ quặc vừa hấp dẫn này, Barca giành 3 điểm quý giá, qua đó giành vé trực tiếp vào vòng knock-out Champions League, đồng thời mang lại tính giải trí rất cao.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.