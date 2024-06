Bán tài khoản ngân hàng rồi 'nẫng tay trên' của các đối tượng lừa đảo

Vụ án bắt đầu từ lá đơn của bị hại ở quận Ba Đình (TP Hà Nội) trình báo về việc bị một đối tượng lạ mặt gọi điện thoại lừa đảo chiếm đoạt 750 triệu đồng.

Ngày 17/6, Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can các đối tượng gồm: Phạm Quốc Tuấn (SN 1995, trú tại ngõ 460 đường Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội); Lã Minh Đức (SN 1986, trú tại 506 H1 phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội); Lương Khánh Linh (SN 2003 trú tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) và Nguyễn Trung Cường (SN 1991, nhà ở tập thể H3 ngõ 64, Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các đối tượng trong vụ án bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ.

Vụ án bắt đầu từ lá đơn của bà Đặng Thị Minh Thanh (tên bị hại đã được thay đổi) ở quận Ba Đình, TP Hà Nội, trình báo bản thân bị đối tượng lạ mặt gọi điện thoại lừa đảo chiếm đoạt 750 triệu đồng. Qua điện thoại, kẻ mạo danh là công an nói có chuyển 69 triệu đồng cho bà Thanh và số tiền đó thuộc diện đang điều tra cần phải làm rõ.

Trước những lời đe dọa và màn kịch của đối tượng vẽ ra quá hoàn hảo, bà Thanh đã đi đến một ngân hàng ở quận Hoàn Kiếm để rút hết số tiền 750 triệu đồng trong sổ tiết kiệm và chuyển vào tài khoản mang tên Lương Khánh Linh do đối tượng chỉ định. Sau khi chuyển tiền xong, bà Thanh có gọi lại nhưng không liên lạc được. Lúc này, biết bị lừa, bà Thanh đã đến Công an để trình báo.

Qua điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm xác định được chủ sở hữu tài khoản Lương Khánh Linh. Người này sau đó cũng đã đến ngân hàng thực hiện lệnh rút số tiền 750 triệu đồng. Trước đó, ngày 14/8/2023, Lương Khánh Linh và chồng là Lã Minh Đức đã đến chi nhánh ngân hàng TP Bank và VIB Bank để mở 4 tài khoản ngân hàng. Tuấn đã thu mua với giá 400 đồng/1 tài khoản và bán lại cho người tên là Thái (hiện chưa rõ nhân thân lai lịch) với giá 1 triệu đồng /1 tài khoản.

Cuối tháng 8/2023, Tuấn bảo vợ chồng Đức, Linh đi sao kê tài khoản và biết trong tài khoản của 2 vợ chồng mở tại ngân hàng TP Bank có số tiền 163 triệu đồng. Các đối tượng không biết dòng tiền chuyển đi đâu và do đâu mà có nhưng đã yêu cầu ngân hàng chặn giao dịch 1 chiều chuyển tiền đi của hai tài khoản trên với mục đích lần sau có dòng tiền chuyển đến sẽ chiếm đoạt.

Ngày 17/5/2024, Lã Minh Đức lên Công an quận Hoàn Kiếm đầu thú, khai nhận đã bàn bạc với Tuấn và Cường mở tài khoản ngân hàng sau đó bán cho đối tượng trên mạng xã hội. Cả nhóm biết rõ nguồn tiền các đối tượng mua tài khoản đều là dòng tiền do phạm pháp mà có, nên bàn nhau chiếm đoạt tiền được chuyển vào tài khoản.

Để biết xem tài khoản nào có tiền các đối tượng đến ngân hàng để sao kê, nếu phát hiện tài khoản nào có dòng tiền chuyển đến và đi thì sẽ khóa 1 chiều đối với dòng tiền chuyển đến tài khoản đó.

Ngày 15/9/2023, sau khi những đối tượng lừa bà Thanh chuyển số tiền 750 triệu đồng vào tài khoản mang tên của Linh nhưng không chuyển đi được có gọi điện qua Telegram bảo Tuấn chuyển lại. Tuấn đã cùng Đức, Linh và Cường đi rút luôn số tiền đó chia nhau. Tuấn cầm 325 triệu đồng, vợ chồng Đức và Linh được chia 385 triệu đồng còn Cường được chia 40 triệu đồng.