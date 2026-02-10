Bàn giao 2 đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho Hàn Quốc

Tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an bàn giao 2 đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho cơ quan chức năng của Hàn Quốc.

Theo hồ sơ truy nã, từ ngày 16/7/2024 đến ngày 10/9/2025, đối tượng Jo Jungwoo, (SN 1999, quốc tịch Hàn Quốc) là tổng giám đốc của một tổ chức tài chính tư nhân bất hợp pháp đã cho vay số tiền rất lớn. Tổng số 691 lần cho vay với mức lãi suất tối đa 49,101% và nhận lãi vượt quá mức lãi suất cho phép.

Còn đối với Sim Hyeonjoon (SN 2002, quốc tịch Hàn Quốc) cũng là thành viên của một tổ chức tài chính tư nhân bất hợp pháp. Từ ngày 1/2/2025 đến 10/9/2025, đối tượng này đã cho vay với tổng 503 lần với lãi suất từ 28,08% đến 49,101%, vượt quá mức lãi suất cho phép theo quy định pháp luật, vi phạm quy định về lãi suất của Hàn Quốc.

Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp bàn giao 2 đối tượng người Hàn Quốc bị truy nã đỏ.

Cả 2 đối tượng trên đều bị Tòa án chi nhánh Ansan thuộc Tòa án quận Suwon (Hàn Quốc) ra lệnh bắt giữ ngày 25/11/2025. Đến ngày 9/1/2026, Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (ICPO-Interpol) ra thông báo đỏ truy nã quốc tế 2 đối tượng có thông tin trên.

Đầu tháng 1/2026, sau khi nắm được thông tin Jo Jungwoo và Sim Hyeonjoon đang lẩn trốn trên địa bàn phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Công an phường Đồng Nguyên phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an và Cục Đối ngoại, Bộ Công an triển khai các biện pháp công tác nắm tình hình di biến động của đối tượng.

Đến ngày 8/2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an phường Đồng Nguyên đã bắt giữ thành công 2 đối tượng khi đang lẩn trốn tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh.

Tại cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh, qua đấu tranh, đối tượng Jo Jungwoo và Sim Hyeonjoon đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tối ngày 9/2, Công an tỉnh Bắc Ninh đã hoàn tất các thủ tục để bàn giao 2 đối tượng trên cho cơ quan chức năng Hàn Quốc. Ngay trong đêm, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã di lý các đối tượng này về nước để xử lý theo quy định của pháp luật

Chỉ tính riêng trong thời gian gần 1 tháng nay, nhờ làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng truy nã, trong đó có 2 đối tượng truy nã có quốc tịch Trung Quốc, 2 đối tượng truy nã có quốc tịch Hàn Quốc.

Đây là các đối tượng có lệnh truy nã đỏ của Interpol, lệnh bắt của cơ quan chức năng nước sở tại và trốn truy nã lâu năm. Sau khi bắt giữ được các đối tượng, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo pháp luật Việt Nam và phối hợp các cục nghiệp vụ của Bộ Công an thực hiện chuyển giao các đối tượng truy nã cho cơ quan chức năng của Trung Quốc và Hàn Quốc theo thông lệ quốc tế, góp phần nâng cao uy tín của lực lượng Công an trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.