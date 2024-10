Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kiểm tra ở Quảng Trị

Chiều 3/10, Đoàn kiểm tra số 1, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.

Tại buổi kiểm tra, đại diện Đoàn kiểm tra đã công bố Kế hoạch kiểm tra số 44-KH/BCĐTW, ngày 25/8/2024 về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cơ chế phối hợp, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Quyết định kế hoạch kiểm tra số 45-QĐ/BCĐTW, ngày 28/5/2024.

Mốc thời gian kiểm tra tại Quảng Trị từ năm 2021-2024. Đoàn chia làm 2 tổ để tiến hành kiểm tra. Đây là hoạt động kiểm tra thường xuyên của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Bà Ly Kiều Vân, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị đã báo cáo tóm tắt kết quả tự kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện về cơ chế phối hợp, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trong thời gian qua.

Tại Quảng Trị, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều vụ án tham nhũng được phát hiện, kiên quyết đấu tranh, xử lý theo đúng quy định.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính và các cơ quan chức năng ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả, với tinh thần trách nhiệm cao, thượng tôn pháp luật, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi ngành, cơ quan, đơn vị cũng như nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh là yếu tố quan trọng góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội địa phương…

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn kiểm tra cũng như của tỉnh Quảng Trị đã thảo luận kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, tồn tại, nêu những kiến nghị, đề xuất.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Đỗ Văn Chiến đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị theo đề cương và nội dung kiểm tra. Việc kiểm tra giúp chỉ ra những cách làm hay, hiệu quả để biểu dương, nhân rộng; đồng thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm để xác định rõ nguyên nhân, đưa ra giải pháp khắc phục, làm tốt hơn trong thời gian tới…

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Đỗ Văn Chiến; chỉ đạo các đơn vị được kiểm tra thực hiện nghiêm túc kế hoạch và yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

