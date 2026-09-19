Ban Bí thư lập Đoàn Giám sát, đánh giá toàn diện nội dung SGK

Ban Bí thư thành lập Đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết 71, trong đó tập trung đánh giá toàn diện công tác giáo dục phổ thông, nội dung sách giáo khoa.

Đoàn Giám sát của Ban Bí thư sẽ tập trung đánh giá toàn diện công tác giáo dục phổ thông, nội dung sách giáo khoa, công tác quản lý, tổ chức, bộ máy, cán bộ, giáo viên của các trường phổ thông.

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Công văn 5099 thông báo ý kiến của Ban Bí thư thành lập Đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Công văn nêu rõ sau khi xem xét một số vấn đề liên quan sách giáo khoa, chương trình giáo dục phổ thông, Ban Bí thư quyết định thành lập Đoàn giám sát của Ban Bí thư về triển khai thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị với chuyên đề về công tác giáo dục phổ thông.

Nội dung giám sát tập trung đánh giá toàn diện công tác giáo dục phổ thông, nội dung sách giáo khoa, công tác quản lý, tổ chức, bộ máy, cán bộ, giáo viên của các trường phổ thông.

Đoàn cũng giám sát việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nói chung và các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới nói riêng; một số nội dung khác có liên quan.

Ban Bí thư phân công Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết làm Trưởng Đoàn.

Ban Tuyên giáo Trung ương được giao chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan liên quan tham mưu, triển khai việc giám sát theo quy định.

Theo yêu cầu của Ban Bí thư, việc giám sát phải hoàn thành trước ngày 15/12/2026.