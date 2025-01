Bale giờ ra sao

Ngày 9/1/2023, Bale tuyên bố giải nghệ ở tuổi 33 - độ tuổi được coi là khá sớm trong bóng đá hiện đại. Tuy nhiên, quyết định này không hề bất ngờ. Sau khi chuyển đến Los Angeles FC, sau những năm tháng gắn bó với Tottenham và Real Madrid, Bale cho thấy bóng đá đỉnh cao không còn là ưu tiên hàng đầu của anh.

Trong thời gian thi đấu tại La Liga, niềm đam mê mãnh liệt với golf đã khiến Bale không ít lần trở thành tâm điểm chỉ trích. Hình ảnh nổi tiếng với biểu ngữ “Wales, Golf, Madrid - theo thứ tự đó” gây tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ Real Madrid, minh họa cho những nghi ngờ mà anh phải đối mặt tại Bernabéu.

Bale, với cá tính riêng, không ngại thể hiện những sở thích ngoài bóng đá. Anh phá vỡ hình mẫu cầu thủ truyền thống khi tự do theo đuổi đam mê cá nhân, điều đã khiến không ít người chỉ trích.

Dù vậy, Bale vẫn để lại những khoảnh khắc huyền thoại: cú nước rút thần tốc vượt qua Marc Bartra tại Mestalla để giành Copa del Rey trước Barcelona, hay pha móc bóng siêu phẩm ở Kyiv giúp Real Madrid nâng cao chiếc cúp Champions League thứ 13.

Golf không chỉ là sở thích, mà còn là nơi Bale tìm đến để giải tỏa áp lực trong suốt sự nghiệp cầu thủ. Sau khi giải nghệ, anh tích cực tham gia các giải đấu, trong đó có giải Dunhill Links vào tháng 10 năm ngoái - sự kiện quy tụ cả tay golf chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư.

Trên sân golf, Bale thể hiện sự tự tin và thoải mái như khi anh còn tung hoành trên hành lang cánh trái tại White Hart Lane hay Santiago Bernabeu.

Tuy nhiên, cuộc sống của Bale không chỉ xoay quanh golf. Anh thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội về những chuyến du lịch, khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ Emma và bốn người con. Không còn chịu áp lực từ ánh hào quang sân cỏ, Bale tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu với sự tự do tài chính đáng mơ ước. Với hơn 200 triệu euro kiếm được trong sự nghiệp, anh có thể yên tâm bước vào cuộc sống mới đầy thư thái.

Dù không còn là một cầu thủ chuyên nghiệp, Bale vẫn duy trì mối liên hệ với bóng đá. Anh thường xuyên tương tác trên mạng xã hội với những đội bóng cũ và đảm nhận vai trò đại sứ cho chiến dịch đăng cai Euro 2028 của Vương quốc Anh, cũng như trận chung kết Champions League 2023.

Đặc biệt, năm ngoái, anh bắt đầu sự nghiệp bình luận viên trên kênh thể thao TNT Sports, mang theo kinh nghiệm từ 664 trận đấu trong sự nghiệp. Vai trò mới này không chỉ giúp Bale tiếp tục gắn bó với bóng đá mà còn mở ra một chương mới trong hành trình của mình. Cựu sao Real Madrid dự kiến tiếp tục công việc này ít nhất đến năm 2025.

Hai năm sau ngày giã từ sân cỏ, Bale không chỉ hài lòng với những bước đi mới mà còn khẳng định bản thân trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Bóng đá vẫn luôn là một phần trong cuộc sống của anh, nhưng golf và gia đình mới thực sự là ưu tiên hàng đầu ở thời điểm hiện tại.

Từ những khoảnh khắc vàng trên sân cỏ đến cuộc sống bình dị nhưng đầy ý nghĩa bên ngoài, Gareth Bale tiếp tục truyền cảm hứng, không chỉ cho người hâm mộ bóng đá mà còn cho những ai muốn sống hết mình với đam mê.

