Bài toán phản diện ở Marvel sau khi Jonathan Majors bị sa thải

Sau khi Marvel Studios sa thải Jonathan Majors, ngôi vị phản diện chính trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel vẫn còn là một dấu hỏi chưa có lời giải đáp.

Tháng 9/2020, Marvel Studios thông báo Jonathan Majors sẽ đảm nhận vai diễn Kang the Conqueror, phản diện chính trong kỷ nguyên đa vũ trụ (Multiverse Saga). Người hâm mộ bày tỏ sự thích thú xen lẫn hoài nghi bởi Jonathan Majors là một cái tên lạ lẫm. Với nét diễn xuất độc đáo, nam diễn viên sinh năm 1989 nhanh chóng thuyết phục được người hâm mộ.

Sau màn chào sân trong Ant-Man 3, Jonathan Majors từ đỉnh cao bỗng rơi xuống vực sâu bởi bê bối hành hung bạn gái cũ. Mới đây, Variety xác nhận Marvel Studios đã sa thải Jonathan Majors sau khi nam diễn viên bị kết án. Đây là một cái kết không quá bất ngờ, song ngôi vị phản diện chính trong MCU vẫn còn bỏ ngỏ.

Marvel nắm thế chủ động

Ngày 25/3 (giờ Mỹ), mọi ánh mắt đổ dồn vào Jonathan Majors sau khi thông tin nam diễn viên bị bắt vì hành hung bạn gái cũ. Sở Cảnh sát thành phố New York (NYPD) sau đó đã thả tự do cho Majors. Tuy nhiên, sao phim Marvel vẫn phải ra hầu tòa bởi loạt cáo buộc từ phía công tố viên.

Hệ quả từ vụ việc khiến Jonathan Majors điêu đứng. Chiến dịch quảng cáo Be All You Can Be có sự góp mặt của Majors phải dừng lại. Công ty chủ quản Entertainment 360 thông báo chấm dứt hợp đồng, đồng thời đơn vị quản lý truyền thông The Lede Company cũng quay lưng với Majors. Ngoài ra, nam diễn viên còn bị khán giả và đồng nghiệp chỉ trích.

Đạo diễn A.B. Allen nhận xét Jonathan Majors là “một kẻ xấu xa, thích bạo lực cả trong cuộc sống và công việc”.

Marvel Studios đã tính toán nước đi mới bất luận kết quả vụ án của Jonathan Majors.

Song, Marvel Studios mới là tâm điểm chú ý bởi sự việc như một cú tát đầy ngỡ ngàng dành cho đế chế phim tỷ USD. Thời gian đầu, hãng phim không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tương lai của Kang trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Điều đó làm dấy lên hàng loạt tin đồn, kịch bản về con thuyền MCU có thể đi về đâu khi vắng bóng Jonathan Majors.

Theo The Direct, Marvel Studios không hề bị động và dành rất nhiều thời gian cho việc thảo luận tương lai của Majors trong vai Kang the Conqueror. Việc đổi diễn viên, thay thế phản diện trung tâm đều được Marvel Studios cân nhắc. Dẫu vậy, ban lãnh đạo tại Marvel Studios vẫn kín tiếng và kiên nhẫn chờ đợi kết quả phiên tòa của Jonathan Majors.

Ngày 18/12, chỉ vài giờ sau khi Jonathan Majors bị kết án, Marvel Studios ngay lập tức thông báo sa thải nam diễn viên. Đây là một nước đi cho thấy sự quyết đoán, một kịch bản đã được chuẩn bị chỉn chu từ trước. Hậu quyết định sa thải Majors, Marvel Studios hiện chưa thông báo về tương lai của MCU.

Hướng đi nào cho đế chế phim tỷ USD?

Marvel Studio đang nắm giữ lợi thế do phản diện Kang của Jonathan Majors chưa gắn bó chặt chẽ với MCU. Hiện, nam diễn viên chỉ góp mặt vào 3 dự án là Ant-Man and the Wasp: Quantumania và hai mùa của series Loki.

Cây viết Kevin Erdmann của Screen Rant cho rằng MCU có thể thay đổi và phát triển theo nhiều kịch bản khác nhau. Tập cuối của Loki mùa 2 mang đến một kết có hậu cho Kang. Loki góp công lớn khi thiết lập lại toàn bộ dòng thời gian linh thiêng, đồng thời được quản lý bởi tổ chức TVA.

Cả Marvel Studios và người hâm mộ giờ đây có thể lãng quên đoạn after-credit về hội đồng Kang trong Ant-Man 3, vốn được cài cắm để hướng tới Avengers: The Kang Dynasty.

Kho phản diện đồ sộ của Marvel vẫn còn những cái tên tiềm năng như Doctor Doom hay Galactus. Theo đó, Doctor Doom là nhân vật chính trong bộ truyện Secret Wars. Bộ truyện được Marvel công bố sẽ chuyển thể thành phim điện ảnh lấy tựa đề Avengers: Secret Wars. Cho nên, chọn Doctor Doom làm phản diện thay thế Kang sẽ hoàn toàn hợp lý, cho thấy tính liên kết của đa vũ trụ.

Tương tự với Galactus, hắn ta là một mối đe dọa cấp vũ trụ trong giới siêu anh hùng. Bản chất Galactus và Kang đều có sự tương đồng khi bộ đôi phản diện nổi tiếng với việc tấn công các thế giới. Quy mô của Galatus có phần khiêm tốn so với Kang, song Marvel hoàn toàn có thể xây dựng hắn ta trở thành mối nguy hiểm lớn hơn.

Doctor Doom và Galactus là hai ứng cử viên tiềm năng thay thế vị trí của Kang trong MCU.

Trên thực tế, thay diễn viên cũng là một quân bài ưa thích của Marvel Studios. Don Cheadle (War Machine), Mark Ruffalo (Hulk) hay Kathryn Newton (Cassie Lang) là gương mặt được Marvel lựa chọn để thay thế người tiền nhiệm. Tuy nhiên, việc thay diễn viên đã mang lại hiệu quả ngoài mong đợi, MCU đã vận hành mượt mà trong hơn một thập kỷ. Giờ đây, đa vũ trụ giúp việc thay thế càng trở nên dễ dàng đối với Marvel Studios.

Theo Jeff Bock, nhà phân tích phòng vé cấp cao tại Exhibitor Relations nhận định: “Tôi nghĩ là đối với Marvel, nhân vật quan trọng hơn rất nhiều so với diễn viên. Về cơ bản, Disney có hai lựa chọn, một là tiếp tục với một diễn viên mới đóng vai Kang. Hai là các dự án vẫn tiếp tục mà không có Kang, họ có thể khai tác nhân vật này trong bối cảnh phù hợp hơn".

Nguồn tin từ Hollywood Reporter cho biết Marvel đã thuê Michael Waldron, người tạo ra series Loki để thực hiện kịch bản mới cho Avengers 5, đồng thời lược bỏ đoạn The Kang Dynasty trong tựa đề. Nhìn chung, Marvel Studios đã chủ động và quyết đoán trước biến cố mang tên Jonathan Majors. Với những điều kiện thuận lợi, Marvel có thể mang tới một phản diện tương xứng với kỳ vọng của người hâm mộ.