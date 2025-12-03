Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bãi biển Thiên Cầm ngập rác

  • Thứ tư, 3/12/2025 15:24 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau những đợt bão lũ dồn dập liên tiếp, tại Khu du lịch biển Thiên Cầm, Hà Tĩnh rác thải chất đống, ngổn ngang dọc bờ biển.

Dọc bờ biển Thiên Cầm, xã Thiên Cầm, hàng tấn rác thải do sóng lớn đánh dạt vào nằm ngổn ngang khắp nơi từ cây cối, gỗ mục, rác sinh hoạt đến các loại nhựa, lưới đánh cá…
Từ cuối tháng 8, Hà Tĩnh liên tiếp chịu ảnh hưởng của nhiều đợt thiên tai, trong đó nổi bật là hai cơn bão mạnh Kajiki (số 5) và Bualoi (số 10). Khu du lịch biển Thiên Cầm là một trong những địa điểm chịu tác động trực tiếp. Tại đây nhiều nhà hàng, cơ sở kinh doanh vẫn chưa kịp khắc phục sau bão.
Ngoài ra, do ảnh hưởng mưa lũ vào tháng 10 cũng khiến nhiều khối lượng rác thải khổng lồ dạt vào bờ, phủ kín bãi biển. Trong ảnh là hàng tấn rác, từ gỗ mục, cây cối đến các loại nhựa và lưới đánh cá, ngổn ngang khắp nơi.
Những hình ảnh này khiến không khí khu du lịch vốn dĩ sôi động nay trở nên mất mỹ quan. Rác chất đống dày đặc, trải dài hàng km khiến cho công tác vệ sinh, khôi phục hoạt động du lịch trở nên khó khăn.

Những rễ cây, khối gỗ, rác thải dạt vào bờ biển, để lại khung cảnh nhếch nhác tại khu du lịch biển Thiên Cầm.
Đại diện UBND xã Thiên Cầm cho biết, sau mỗi đợt bão, lực lượng chức năng đã được huy động để thu dọn rác thải và khắc phục những hư hỏng tại khu du lịch biển. Tuy nhiên sau bão, đợt mưa lũ vào tháng 10 tiếp tục khiến hàng tấn rác trôi dạt vào bờ. Thời gian tới, chính quyền sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường lực lượng và phương tiện để thu gom, xử lý rác thải.

Hoài Nam/Tiền Phong

